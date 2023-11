Le nouveau problème loufoque des joueurs de Manchester United

L’homme de la situation. En 2022, Manchester United pensait enfin avoir trouvé avec Erik ten Hag, l’entraîneur capable de ramener le club vers les sommets. Le Néerlandais, qui a connu de nombreux succès à l’Ajax Amsterdam, a notamment réussi à obtenir une belle troisième place en Premier League, à remporter la Coupe de la Ligue anglaise et à qualifier son équipe pour la Ligue des champions. Ce n’est pas si mal. Mais le coach a aussi dû gérer de nombreux problèmes comme le cas Cristiano Ronaldo. Cette saison, il doit en faire de même avec Jadon Sancho, qu’il a mis à l’écart.

Soutenu par sa direction pour toutes ses décisions, Ten Hag sait malgré tout qu’il doit vite redresser la barre avec son équipe qui pointe à la huitième place du championnat (5 victoires, 5 défaites) et qui totalise déjà deux défaites en trois matches de Ligue des champions. Mais le Hollandais va devoir reconquérir une partie de son vestiaire. Le Daily Mail révèle que plusieurs joueurs du groupe mancunien ne comprennent pas l’attitude du coach. Il est jugé trop sévère par ses troupes, qui craignent qu’il n’affecte le moral de l’équipe et qu’il nuise à l’unité du groupe notamment en raison du conflit qu’il a avec Sancho.

Si Erik ten Hag n’est pas encore menacé, The Sun précise ce mercredi que le limoger coûterait un peu plus de 17 millions d’euros. Mais l’entraîneur n’est pas le seul responsable aux yeux de la presse. Les joueurs sont également pointés du doigt, encore plus après la défaite lors du derby face à Manchester City dimanche dernier à Old Trafford (3-0). Mais les coéquipiers de Bruno Fernandes ont visiblement trouvé d’où vient une partie de leurs problèmes. Et la raison avancée dans les colonnes du Daily Mail est pour le moins surprenante.

Ainsi, on apprend que les joueurs de Ten Hag se plaignent de leurs tenues. Leurs maillots et leurs chaussettes seraient trop serrés. Pour cette raison, ils portent des répliques durant les rencontres car les tuniques dédiées aux supporters sont un peu plus amples. André Onana a notamment porté une réplique car il ne se sentait pas bien dans le maillot conçu ajusté à sa taille. L’équipementier du club, adidas, cherche des solutions pour résoudre ce problème. En début de saison, Aston Villa avait eu le même problème avec ses maillots.