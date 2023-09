Jérôme Rothen ne veut pas de Christophe Galtier à l’OM

Depuis quelques heures, la rumeur, évoquée par RMC Sport, d’une arrivée de Christophe Galtier sur le banc de l’OM enfle. Né à Marseille, le technicien de 57 ans sort d’une expérience compliquée au Paris Saint-Germain. Après cette pige d’un an dans la capitale, son image a alors été écornée sur la Canebière. Désormais persona non grata sur ses terres natales, l’ancien coach de l’ASSE et de l’OGC Nice n’est pas forcément attendu par les supporters phocéens. C’est justement l’une de ses réserves alors qu’il est emballé par le projet sportif marseillais. Et le fait qu’il sera jugé le 15 décembre pour harcèlement moral et discrimination suite à son passage niçois n’arrange clairement pas ses affaires.

Interrogé sur une éventuelle venue de Galtier à Marseille, Jérôme Rothen, sur les antennes de RMC, a clairement affirmé son désaccord face à cette possibilité sur fond de rivalité PSG-OM : «Je suis surpris. Je trouve qu’il fait du bon boulot avec l’OM, mais là je trouve qu’il a tout faux. Il est Espagnol, il voit la rivalité Barça-Real, comment un entraîneur du Real peut se retrouver en Catalogne deux mois après ? Ce n’est pas possible. En France, on ne doit pas accepter cela. Je mets les qualités de Christophe Galtier de côté, il reste un très bon entraîneur, mais n’empêche qu’il a choisi le PSG. Maintenant, il va nous expliquer que c’est l’homme de la situation et qu’il va permettre à l’OM d’être tout en haut ? Je ne veux pas qu’il tombe dans l’image de certains entraîneurs qui sont des anguilles.»