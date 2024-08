L’été cauchemardesque de la sensation Girona

Pendant un bon bout de la saison, Girona était au duel avec le Real Madrid au sommet de la Liga. En deuxième partie de saison, les troupes de Michel ont, comme c’était prévisible, connu un coup de moins bien et ont quitté cette course au titre, mais leur saison reste aussi brillante qu’étonnante, du moins pour ceux qui ne suivent pas la Liga au quotidien. Des excellents résultats, mais aussi des rencontres souvent très agréables à suivre avec un jeu offensif et des individualités qui marchaient sur l’eau. Mais comme c’est souvent le cas quand un club pas forcément très huppé fait une grosse saison, les grosses écuries européennes foncent sur les meilleurs joueurs, tels des vautours sur leur proie.

La suite après cette publicité

La présence du City Group dans l’actionnariat n’aura d’ailleurs pas servi. C’est simple, Girona a perdu énormément de joueurs cet été, dont ceux qui étaient clairement les trois meilleures individualités de l’équipe. D’abord, Aleix García, le fantasque milieu de terrain qui avait bon nombre de prétendants. Le meneur de jeu de l’équipe, dont les prestations lui ont permis d’être sélectionné avec la Roja pendant la saison, a ainsi pris la direction du Bayer Leverkusen. Artem Dovbyk, meilleur buteur de la dernière édition de la Liga avec 24 réalisations, a lui rejoint l’AS Roma. Enfin, Sávio, la pépite brésilienne, est revenu à Manchester City et fera parler son talent et sa magie sur les pelouses anglaises.

À lire

Deco va lancer l’opération dégraissage au Barça

Plus de la moitié de l’équipe-type a fait ses valises

Trois départs de poids, qui ne sont pas les seuls. Eric Garcia, qui s’était très bien relancé la saison dernière, est ainsi rentré à Barcelone au terme de son prêt. De même pour Yan Couto, qui a retrouvé Sávio à Manchester City avant de rejoindre le Borussia Dortmund. Et ce n’est pas terminé, puisque d’autres joueurs comme les latéraux espagnols Arnau Martinez et Miguel Gutierrez ont une belle cote et sont suivis par des gros clubs anglais. Autant dire qu’à la reprise de la Liga face au Real Betis, le onze aligné par Michel va être bien différent de celui qui a terminé la saison.

La suite après cette publicité

Inquiétant, surtout que pour l’instant, sur le papier du moins, les renforts ne sont pas forcément au niveau des départs. Si le club a fait entrer plus de 50 millions d’euros dans les caisses, il a été assez discret dans le sens des arrivées. Abel Ruiz, l’attaquant de la Roja aux JO, a été recruté pour 9 millions d’euros, alors que le défenseur central Ladislav Krejci arrive du Sparta Prague pour 8 millions d’euros. Le club a aussi conclu les arrivées de Bryan Gil et d’Oriol Romeu en prêt, s’est offert le jeune défenseur central Alejandro Francés et a aussi fait venir Donny van de Beek pour le relancer. Un mercato avec des profils intéressants, mais qui offre très peu de certitudes et qui n’a pratiquement aucune expérience, notamment en vue de la Ligue des champions. Mais on le sait, Michel n’a pas besoin de grand-chose pour faire des miracles…