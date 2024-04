C3, Liverpool : Jürgen Klopp est attaqué de tous les côtés !

Elle avait provoqué une véritable vague de messages de soutien. Fin janvier, Jürgen Klopp annonce son départ de Liverpool à l’issue de la saison à travers une vidéo d’une minute qui a été visionnée des millions de fois à travers le monde. Arrivé dans la peau d’un coach talentueux de Bundesliga, le tacticien allemand va repartir de Liverpool comme une légende. Néanmoins, comme chaque grand nom dans l’histoire du ballon rond, soigner sa sortie est un talent qui est réservé à l’élite. En effet, très peu ont pu partir en apothéose. L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund peut encore le faire.

Encore engagé dans deux compétitions avec les Reds après avoir remporté la League Cup contre Chelsea (0-1), ce dernier a la perspective d’un triplé qui était forcément présente vu le statut de favori de son équipe en Ligue Europa et la deuxième place de son équipe en Premier League. Pour autant, les espoirs de triplé sont partis en fumée hier face à l’Atalanta Bergame en recevant une gifle 3-0 sur sa propre pelouse. Alignant une équipe remaniée avec six changements dans le onze de départ, Klopp s’est raté et est l’une des grandes raisons de cet échec cuisant face aux Bergamasques. Malgré les changements opérés avec les entrées dès la mi-temps de Mohamed Salah ou encore Luis Diaz à l’heure de jeu, rien n’a changé et les ouailles de Gian Piero Gasperini sont reparties d’Anfield avec un avantage confortable de trois buts.

Jürgen Klopp n’est pas confiant pour le retour

Après la rencontre, le technicien allemand ne s’est d’ailleurs pas caché derrière des excuses mais a avoué être déçu de son équipe : «c’était un très mauvais match, oh mon Dieu. Nous avons très bien commencé et nous n’avons pas continué. Avant même qu’ils marquent, nous avons juste un peu perdu le fil. Nous étions partout et nulle part. Le milieu de terrain était réparti comme ça, à droite et à gauche. Je ne l’ai pas reconnu du tout, c’était vraiment assez étrange.» Stephen Warnock, ancien défenseur des Reds a affirmé qu’il n’avait pas reconnu les Reds ce jeudi : «c’est le pire match que j’ai vu sous Klopp. Liverpool était pauvre. Gaspillage en possession, tant d’erreurs sur tout le terrain. Tant d’erreurs sur tout le terrain mais Liverpool avait l’air fatigué. Ils ressemblaient à une équipe qui avait disputé 56 matchs en une saison et on pouvait juste voir des esprits et des corps fatigués.»

Mais forcément, c’est également la gestion de son effectif qui interroge pour Jürgen Klopp. Opérant de nombreux changements en laissant se reposer ses cadres, l’Allemand n’a pas forcément respecté l’équipe italienne qui s’est présentée avec le couteau entre les dents sur les bords de la Mersey. Ne se cachant pas derrière des excuses, le tacticien a affirmé qu’il comprenait les critiques à son égard. Pour autant, alors qu’une remontada reste possible de l’autre côté des Alpes, l’ancien entraîneur de Mayence ne semble pas vouloir se fourvoyer à ce propos : «je comprends la question à 100 pour cent, si nous perdons un match, c’est comme ça : c’est à cause des changements. Mais l’une des raisons pour lesquelles je referais exactement la même chose est que si nous voulons être bons pour le reste de la saison, nous devons faire des changements. Pouvons-nous gagner 3-0 ? Je n’en ai aucune idée.» Attention à la fin en eau de boudin pour Klopp à Liverpool…