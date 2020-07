La DNCG met la pression sur les clubs pour le mercato

La Direction Nationale de Contrôle de Gestion n'a épinglé aucun club de Ligue 1 cet été, à l'issue d'une saison pourtant forcément compliquée sur le plan comptable en raison de la pandémie de Covid-19. Dans les colonnes de L'Équipe, le patron du gendarme financier du football français a expliqué cette relative clémence, assurant tout de même que les examens avaient été effectués très sérieusement. Il a estimé à 291 M€ les pertes pour le football professionnel français.

La suite après cette publicité

Il a aussi surtout expliqué que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 s'étaient engagés devant son instance à réaliser un mercato très costaud. Un objectif qu'il juge plutôt ambitieux. «Mais le risque à moyen terme subsiste : les clubs sont positionnés pour 812 millions d’euros de plus-values de cessions de joueurs (805 millions en L1 et 7 millions en L2). La capacité de vendre des joueurs et de générer ces 812 millions d’euros reste à démontrer...», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

Un objectif très élevé

«Ce serait le deuxième mercato le plus élevé de l’histoire du football français après celui d’il y a deux ans. La capacité de réaliser un pareil mercato dans un environnement post confinement reste largement sujet à caution. La situation est stabilisée, mais elle reste difficile et subordonnée à la capacité du football français à sortir d’excellents joueurs et à pouvoir les vendre. Et surtout à poursuivre la maîtrise de ses charges. On ne peut plus continuer à augmenter la masse salariale plus rapidement que les revenus d’exploitation», a-t-il lâché.

Le ton est donné, les écuries de Ligue 1 et Ligue 2 vont devoir se démener pour vendre au mieux leurs meilleurs éléments jusqu'au 5 octobre, date de fin du mercato estival, pour redresser une situation compliquée sur le plan financier. Cette année encore, la Ligue des talents risque donc de voir fuir la majeure partie d'entre eux. Triste sort...