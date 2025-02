Nidal Celik débarque à Lens

Après le départ d’Abdukodir Khusanov à Manchester City et l’arrivée de Kevin Danso à Tottenham, le RC Lens s’est jeté sur un jeune talent pour renforcer sa défense centrale. Il s’agit de Nidal Celik, un très prometteur défenseur central bosnien évoluant au FK Sarajevo. Ce lundi soir, le club artésien, qui va débourser 2,5 millions d’euros, a officialisé la nouvelle avec une vidéo encore très réussie sur ses réseaux sociaux.

Capitaine du FK Sarajevo à 18 ans - au physique impressionnant et avec un bon sens du jeu - Celik a été appelé en sélection en novembre dernier, sans jouer, mais est un cadre dans son club (19 matches depuis le début de saison). Présenté comme agressif dans les duels, correct à la relance et dans l’anticipation, il va donc apporter sa précision technique et son placement pour la défense lensoise.