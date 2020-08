Ce que pense l'Allemagne de l'Olympique Lyonnais avant Bayern-OL

Imprévisible Olympique Lyonnais. Il y a quelques mois encore, les hommes de Rudi Garcia peinaient à s'extirper de leur groupe en Ligue des Champions. Un nul miraculeux face au RB Leipzig (2-2) permettait alors à l'OL d'accéder aux huitièmes de finale. À l'époque, le microcosme du football ne donnait pas cher des chances lyonnaises pour la suite de la compétition. Mais depuis le retour aux affaires du ballon rond, les Gones ont subjugué les observateurs en évinçant la Juventus (1-0, 1-2) puis Manchester City (3-1).

Un parcours étincelant qui offre aux pensionnaires du Groupama Stadium une prestigieuse demi-finale face au Bayern Munich. L'épouvantail rhodanien va donc se frotter ce soir à Lisbonne au favori bavarois. Mais les brillantes prestations collectives des protégés de Rudi Garcia ne sont pas passées inaperçues en Europe. Une solidité de tous les instants dont va devoir se méfier le champion d'Allemagne. Aux antipodes de cet OL balbutiant entrevu en fin d'année dernière... Ce mercredi matin, Bixente Lizarazu, ancien latéral gauche du club bavarois, mettait en garde la formation allemande face à la discipline lyonnaise.

Les mises en garde de Bixente Lizarazu et Ivica Olic au Bayern

« Lyon a eu quelques problèmes en championnat. Il était difficile d'imaginer qu'ils battraient la Juventus et Manchester City. Mais ils l'ont fait avec une bonne discipline tactique et beaucoup de caractère. Le Bayern ne doit pas penser que c'est un adversaire facile. L'OL a prouvé qu'ils ont une excellente assise défensive et de l'explosivité offensive. Ils ont joué intelligemment face à City qui n'a pu développer son jeu habituel », décrypte ainsi le champion du monde 98 dans les colonnes de Bild.

Une mise en garde partagée par Ivica Olic, ancien attaquant du Bayern qui avait rencontré Lyon en demi-finale de la Ligue des champions en 2010. Le buteur croate, bourreau des Lyonnais à l'époque (trois buts marqués), alerte le champion d'Allemagne sur un éventuel complexe de supériorité. « Nous avons vu que tout peut arriver dans un match de football. Tout le monde voyait City gagner contre Lyon. Pourtant, je dois dire que Lyon a totalement mérité sa place dans le dernier carré », estime ainsi Olic dans une interview accordée à Eurosport.

La presse allemande compare l'OL à un briseur de rêves

De son côté, le célèbre média allemand Süddeutsche Zeitung n'hésite pas à comparer l'Olympique Lyonnais à un briseur de rêves. Contacté par nos soins, Tobias Feldhoff, journaliste chez Fussball Transfers évoque un profond respect de l'opinion allemande pour l'OL, mais aussi une grande confiance sur le dénouement de cette confrontation. Si les hommes de Rudi Garcia ont indéniablement impressionné les Allemands en se payant le scalp de la Juventus et Manchester City, ces derniers jugent néanmoins le Bayern Munich supérieur.

« En général, tout le monde montre du respect pour l'OL, mais les médias sont quasiment certains que le Bayern va passer. Mais je pense que le Bayern aura plus de difficultés que face au Barça car Lyon va mieux défendre, et ne va pas offrir beaucoup d'espaces. Contre des équipes disciplinées, le Bayern a parfois éprouvé des difficultés en Bundesliga. Avec Depay et les autres, l'OL possède de bons joueurs pour les contre-attaques. Ils peuvent profiter du manque de vitesse de Kimmich et Boateng par exemple. Mais attention, avec Alaba et Davies, cela peut aller très vite aussi... Pour moi, le Bayern est favori, surtout si l'on se réfère à la forme du moment. Mais si Lyon ouvrait le score, cela pourrait compliquer les choses », analyse ainsi notre journaliste allemand. En Allemagne, le respect prédomine quand on évoque l'Olympique Lyonnais. Mais personne n'ose imaginer autre chose qu'une qualification en finale du Bayern Munich ce soir...