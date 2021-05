LOSC : la mise au point mercato de Burak Yilmaz

La suite après cette publicité

Le LOSC a eu le nez creux. En quête d'un attaquant expérimenté pour compenser le départ de Loïc Rémy l'été dernier, le club nordiste a jeté son dévolu sur Burak Yilmaz. Un dossier géré d'une main de maître par Luis Campos, encore au club à l'époque. Ce dernier s'était rendu à Istanbul pour exposer le projet lillois au Turc tout en essayant ensuite de convaincre son club, Besiktas, de le laisser filer à un an de la fin de son contrat. Finalement, Luis Campos et les Dogues ont su trouver les bons arguments pour convaincre toutes les parties et recruter le footballeur âgé de 35 ans.

Une recrue qui a impressionné

Un choix gagnant puisque Burak Yilmaz a été l'une des pièces maîtresses de l'effectif chapeauté par Christophe Galtier cette saison 2020-21. Après un petit temps d'adaptation et quatre rencontres sans marquer, l'international turc a pris ses marques et a enchaîné les buts. Dix-huit au total en trente-trois apparitions toutes compétitions confondues. Véritable renard des surfaces, il a également été un redoutable passeur avec cinq assists au total. Il a notamment été précieux dans la conquête du titre de champion de France, avec 7 buts inscrits lors des 7 dernières journées de Ligue 1 Uber Eats.

Elu joueur de L1 au mois d'avril, l'avant-centre a logiquement été nommé pour le titre de meilleur joueur du championnat lors des Trophées UNFP. Un titre remporté finalement par Kylian Mbappé. Mais qu'importe, Yilmaz a clairement impressionné tout le monde dans l'Hexagone. Un pays qu'il pourrait toutefois quitter cet été après seulement une année. Questionné au sujet de son avenir au début du mois de mai, le principal intéressé avait confié : «J'ai un contrat de deux ans. Qu'on termine premier ou deuxième, on aura fait une très belle année. J'ai encore un an de contrat, je suis là».

Burak Yilmaz évoque son avenir

Mais la donne a évolué. Entre les départs de Christophe Galtier et de plusieurs joueurs (Soumaré, Maignan), mais aussi le changement de direction intervenu cette saison, un départ n'est pas impossible. C'est ce qu'a affirmé L'Equipe cette semaine puisque le Turc a une très belle cote en Italie, où la Fiorentina et l'AS Roma le suivent. Son avenir pourrait s'écrire là-bas ou en France, où il est sous contrat jusqu'en 2022 à Lille. Questionné au sujet de son futur en conférence de presse ce jeudi, le joueur né en 1985 a fait une mise au point. Ses propos sont relayés par Fotomaç.

«J'ai tout vécu dans le football. J'ai été viré, prêté, transféré au prix le plus élevé. Dieu merci, j'ai eu une belle carrière. Il y a des offres mais je ne pense qu'au match contre l'Italie pour le moment. J'ai dit que je voulais retourner à Galatasaray, cela ne s'est pas produit. J'ai dit que je voulais arrêter à Beşiktaş, cela n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si je resterais à Lille ou si ce sera ailleurs. Je me concentre entièrement sur le championnat d'Europe en ce moment. Il y a de très belles offres de transfert à venir». Une sortie médiatique qui n'a pas de quoi rassurer Lille et ses supporters.