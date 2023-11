Man City : Pep Guardiola est choqué par Jérémy Doku

Cet été, Manchester City déboursait près de 60 millions d’euros pour s’offrir Jérémy Doku en provenance de Rennes. L’international belge, qui n’avait jamais vraiment pu s’imposer en Ligue 1, faisait face à un gros défi en rejoignant le Champion d’Europe et d’Angleterre en titre. De son côté, l’équipe de Pep Guardiola avait grandement besoin d’un profil percutant en attaque, surtout depuis le départ de Riyad Mahrez pour l’Arabie saoudite. Et depuis son arrivée en Premier League, Jérémy Doku a bluffé son monde.

L’ailier de 23 ans marche sur l’eau et s’est imposé comme un titulaire indiscutable du système de Guardiola. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 11 matches, Doku réalise surtout des matches pleins où il perturbe constamment la défense adverse. Un élément essentiel pour son coach qui a expliqué qu’il était bluffé du niveau de son joueur lors de la conférence de presse du jour. «Il est si jeune. Il écoute, il s’améliore. On se rend compte que ce qu’on lui suggère, il le comprend immédiatement. Son impact a été très, très bon. Les minutes qu’il a passées sur le banc au début de la compétition ont eu un impact considérable.»