Mercato : Chelsea va se montrer ferme pour deux joueurs jugés intransférables

Si certaines formations sont obligées de faire avec un effectif limité, comme par exemple l'Olympique de Marseille lors de cette saison 2019-2020, d'autres sont surchargés. On pense par exemple à l'AS Monaco dans l'Hexagone, mais aussi et surtout à Chelsea outre-Manche. Quatrième de Premier League avant la suspension des compétitions, le club londonien est bien placé pour décrocher son billet pour la Ligue des Champions 2020-2021, si le championnat reprend.

La suite après cette publicité

Dans tous les cas, les Blues auront beaucoup de travail cet été sur le mercato, à commencer par les fins de contrat puisque Willy Caballero, Pedro et même Marco van Ginkel arrivent au terme de leur bail. Willian, dans la même situation, va lui changer d'air dans quelques semaines. Mais Chelsea va aussi et surtout devoir faire le ménage dans son effectif, puisque le club compte une trentaine de joueurs sous contrat, sans oublier ceux qui vont revenir de prêt tels que Tiémoué Bakayoko (AS Monaco), Victor Moses (Inter) ou encore Ethan Ampadu (RB Leipzig) pour ne citer qu'eux.

Tiémoué Bakayoko et quatre autres joueurs jugés "excédentaires"

Plusieurs chantiers attendent donc les Blues lors du mercato estival et pour se renforcer, il va d'abord falloir dégraisser. De son côté, ESPN fait donc le point sur la situation du club anglais ce vendredi et le média américain explique que tous les joueurs ne seront pas à l'abri à l’exception de deux cadres. Le premier joueur intransférable est tout simplement le Français N'Golo Kanté. Le champion du Monde 2018, gêné par les blessures cette saison mais auteur de 22 apparitions, est un élément clé du Chelsea de Frank Lampard, et ne risque donc rien.

Et c'est un autre milieu de terrain qui est intouchable selon ESPN : l'Italien Jorginho. Arrivé à Chelsea en 2018, le joueur de 28 ans s'est rapidement imposé. Après une saison 2018-2019 XXL (54 matches joués tcc), l'ancien Napolitain a disputé 37 rencontres cette saison, pour 7 buts et 2 passes décisives. Un cadre des Blues donc qui ne devrait pas partir cet été, malgré l'intérêt de la Juventus notamment. Pour les autres il y a donc danger. Et ESPN ajoute même que Tiémoué Bakayoko, Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Davide Zappacosta et Michy Bathsuayi sont considérés comme "excédentaires". L'été s'annonce donc chaud à Chelsea, sauf pour Kanté et Jorginho.