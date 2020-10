Real Madrid : Zinedine Zidane botte en touche pour son avenir

Samedi, le Real Madrid s'est imposé 3 à 1 lors du Clasico face au FC Barcelone. Un match qui était pourtant crucial pour Zinedine Zidane, qui était menacé selon la presse ibérique. En conférence de presse ce lundi, Zizou a de nouveau été questionné sur son avenir.

«Je ne pense qu'au match de demain. Je vais me battre jusqu'à la fin et le reste, on verra». Ce qui est certain, c'est que le coach français bénéficie du soutien de son équipe, à l'image de Toni Kroos. «Nous n'avons jamais eu de doutes sur Zidane. C'est la chose facile, si quelque chose ne va pas, parlez de lui, mais nous ne le faisons pas comme ça».