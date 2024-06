Adana Demirspor : Youcef Atal est convoité de toutes parts

En fin de contrat du côté de l’Adana Demirspor, Youcef Atal (28 ans) ne devrait pas s’éterniser chez les Mavi Şimşekler. Selon nos dernières informations, le club turc présidé par Murat Sancak lui a proposé une offre de prolongation de trois saisons mais l’ancien Niçois ne compte pas rester. Arrivé à Adana en février dernier et auteur d’un but et deux passes décisives en 11 rencontres, l’international algérien (29 sélections, 2 buts) ne manque, pour autant, pas de prétendants lors de cette fenêtre estivale. Toujours d’après nos indiscrétions, plusieurs écuries de Süper Lig sont, en effet, à l’affût. Dans cette optique, Besiktas a d’ores et déjà ciblé le profil du latéral droit des Fennecs.

Le club stambouliote devra, cependant, se séparer de Valentin Rosier, prêté chez les Aiglons l’hiver dernier, afin de libérer une place d’extra-communautaire. Mais ce n’est pas tout. Champion de Turquie, Galatasaray est également à l’affût dans ce dossier, plaçant même le natif de Boghni en choix numéro 2 dans sa short-list. Enfin, İstanbul Başakşehir et l’AEK Athènes sont, eux aussi, intéressés mais partent avec plusieurs longueurs de retard. En effet, si le premier club cité ne semble pas avoir les moyens financiers de s’offrir le défenseur algérien, le second n’entre pas forcément dans les plans de carrière du principal concerné. Reste désormais à savoir qui parviendra à rafler la mise pour le très convoité Atal…