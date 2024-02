PSG, Corée du Sud : Luis Enrique réagit à la polémique Kang-In Lee

De retour de la Coupe d’Asie où il a atteint les demi-finales avec la Corée du Sud, Kang-In Lee n’a pas pu aider le PSG en Ligue des Champions, malade. Il a aussi vu naître une grosse polémique dans laquelle il est impliqué. Dans son pays, des révélations ont eu lieu suite à l’élimination de sa sélection contre la Jordanie. La veille de la rencontre, il a eu une altercation avec l’autre star de l’équipe, Heung-min Son. Ce dernier s’est même luxé un doigt durant l’embrouille.

Cette affaire a coûté son poste à Jürgen Klinsmann et a fait les gros titres en Corée. La fédération a communiqué sur le sujet, contraignant le Parisien à reconnaître les faits, avant de s’excuser pour son comportement. Le retour au PSG va probablement lui faire du bien puisqu’il va pouvoir mettre cette histoire derrière lui. Il sera même présent dans le groupe contre le FC Nantes (samedi, 21h), assure Luis Enrique. «Il n’a pas pu participer au dernier match avec un problème gastrique, mais il est disponible et à 100 %, il va bien, il a participé à la Coupe d’Asie et il a fait une très grande compétition. »

