PL : Gary Lineker aurait préféré voir Salah plutôt que CR7 comme meilleur joueur de septembre

Trois matches de championnat en septembre, trois buts. Cristiano Ronaldo, de retour à Manchester United cet été, a été décisif et le Portugais a été élu joueur du mois de septembre en Premier League ce vendredi. Une décision que ne comprend pas l'ancien avant-centre anglais Gary Lineker. Via son compte Twitter, ce dernier a tenu à féliciter CR7 mais pour lui, Mohamed Salah méritait plus ce trophée.

«Il a été formidable, mais Mohamed Salah aurait dû gagner... facilement», a écrit celui qui est aujourd'hui chroniqueur sur plusieurs chaînes britanniques. Avec Liverpool, l'ailier égyptien a lui aussi inscrit trois buts lors de trois matches en Premier League en septembre. L'avis de Gary Lineker est donc tranché et celui-ci fait beaucoup parler en Angleterre.