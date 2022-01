Amical : l'Algérie surclasse le Ghana

L'Algérie affrontait le Ghana à l'Education City Stadium durant son stage de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Les hommes de Djamel Belmadi disputaient leur premier match amical de l'année civile face aux Black Stars de Milovan Rajevac, revenu à la tête de la sélection en septembre dernier.

Les Verts se sont tranquillement imposés (3-0) grâce à des buts d'Adam Ounas (8e), Jonathan Mensah contre son camp (75e) et l'entrant Islam Slimani (79e), ce qui leur permet de rallonger leur série d'invincibilité à 34 rencontres. Il s'agit de la 26e victoire des Fennecs (8 nuls), un bon moyen d'engranger un peu plus de confiance avant la CAN au Cameroun.