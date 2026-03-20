PSG : Nuno Mendes chambre Barcola sur Twitch

Décidément, le latéral gauche sait tout faire. Alors que Nuno Mendes (23 ans) réalise une excellente saison avec le PSG, avec une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et une place de leader en championnat notamment, le Portugais semble également amuser la galerie. En dehors des terrains, celui-ci est présent sur la plateforme Twitch. Celui-ci joue à des jeux vidéos, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il se fait forcément questionner sur sa vie quotidienne. Par ailleurs, hier, il n’a pas manqué de chambrer un de ses coéquipiers de la capitale.

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« Je joue avec Beraldo, parfois Renato. Bradley ne veut pas, il a peur de moi alors que je lui dis tous les jours de venir faire une partie » a-t-il déclaré aux personnes présentes dans son direct. Puis, le Parisien a poursuivi en expliquant quelles étaient ses musiques du moment. « J’écoute quoi comme rap ? Booba, Ninho, Franglish, il y a aussi Rsko dans ma playlist ». Une façon d’en savoir un peu plus sur le défenseur qui continue de faire des merveilles dans son couloir.