Romelu Lukaku a une revanche à prendre à Chelsea

Tout le monde ne connaît pas la crise. Pendant que le PSG s'offre un mercato XXL avec l'arrivée de Lionel Messi entre autres, et que les deux clubs Manchester recrutent à prix d'or des joueurs comme Jack Grealish et Jadon Sancho, Chelsea n'est pas en reste. Romelu Lukaku (28 ans) s'apprête à faire son retour à Londres où il a déjà passé quelques années plus jeune. Acheté pour environ 115 M€, il va quasiment égaler le transfert record pour une écurie anglaise, Grealish ayant été acheté par les Citizens la semaine dernière contre 117 M€. Le Belge va lui devenir le joueur le plus cher de l'histoire en transferts cumulés avec 327 M€.

En 2011, les Blues avaient déjà récupéré l'attaquant, alors âgé de 18 ans seulement. À cette époque, Lukaku affolait déjà les compteurs avec Anderlecht et battait toutes les statistiques de précocité. Les plus grands clubs d'Europe tentent de se l'arracher depuis plusieurs mois déjà. Il opte pour le choix du cœur et file à Chelsea contre 15 M€. «C'est un rêve devenu réalité, déclare-t-il alors. Je rêve de jouer ici depuis l'âge de 10 ans, pensant serrer la main de joueurs comme John Terry et Frank Lampard et Didier Drogba. C'est incroyable d'arriver ici dans un grand club avec de grandes ambitions. C'était tout ce que je recherchais.»

Trop jeune et trop tendre pour s'émanciper à Chelsea

Arrivé plein d'espoir et d'ambition, Lukaku va vite déchanter. Dans cet effectif de stars (Cech, Terry, Cole, Lampard, Drogba et même Torres à partir de janvier), le jeune belge a dû mal à se faire sa place. La concurrence est rude et il vit sa première expérience loin de chez lui. Il ne participe qu'à six bouts de matches en Premier League et se contente de petites miettes en coupes nationales, ne trouvant pas une seule fois le chemin du but. En plus de ça, les rapports avec André Villas-Boas sont délicats dès le début. Le Portugais l'écarte même de la liste pour la Ligue des Champions.

C'est depuis sa télévision qu'il regarde la victoire des siens en C1 face au Bayern, et en conserve un goût particulièrement amer. «Cette victoire a été ce dont j’ai toujours rêvé. Vous avez envie de fêter ça avec l’équipe. C’est bien pour un jeune de 19 ans. Je suis heureux pour tout le club, mais un homme qui m’a beaucoup pris : l’ancien entraîneur (Villas-Boas). Je ne lui pardonnerai jamais. Je n’ai pas touché ce trophée parce que je ne l’ai pas gagné. Si je ne contribue pas à faire quelque chose, ce n’est pas mon trophée», rappelait Romelu Lukaku en mai 2020, alors joueur de l'Inter.

Des prêts pour grandir

Villas-Boas non plus ne parviendra pas à faire son trou à Londres. Après une série de mauvais résultats, une piteuse 5e place en Premier League et au bord de l'élimination en 8e de Ligue des Champions après une défaite 3-1 à Naples, le technicien est remplacé en mars par Roberto Di Matteo. C'est l'Italien qui mènera les Blues à la victoire à Munich, mais toujours sans Lukaku qu'il fait encore moins jouer que son prédécesseur. À la fin de la saison, l'attaquant n'a disputé que 12 matches toutes compétitions confondues pour 4 titularisations, et n'a jamais marqué. Sans doute trop tendre, on l'envoie faire ses gammes ailleurs sous forme de prêt.

Direction West Bromwich d'abord. Dans cette équipe qui vise le maintien avant tout, il prend de l'épaisseur et devient plus consistant. Auteur d'une saison intéressante conclue par un triplé retentissant contre Manchester United (5-5), Lukaku termine avec 17 buts au compteur en championnat. Un total encore jamais atteint par un joueur des Baggies. C'est en confiance qu'il fait son retour chez les Blues. Sa pré-saison est d'ailleurs intéressante seulement José Mourinho et le board décident d'empiler les attaquants entre Torres, Ba et même Eto'o, arrivé en fin de mercato. 4e choix du Special One, celui qui porte alors des tresses sur la tête est à nouveau prêté le dernier jour du mercato, direction Everton cette fois.

Parti en mal-aimé, il revient comme un prince

Chez les Toffees, il trouve rapidement ses repères, et malgré quelques passages à vide durant la saison, l'international des Diables Rouges finit cette Premier League avec 16 réalisations mais son avenir est toujours bouché à Chelsea, qui s'apprête à recruter Diego Costa. Les médias font aussi part d'un contentieux avec Mourinho, ce que le Belge a démenti. C'est lui qui veut partir, conscient que les jeunes comme Schürrle, De Bruyne, Salah ou encore Sturridge doivent s'exiler pour s'émanciper. Everton revient à la charge pour un transfert définitif et s'offre le joueur pour 35 M€ en 2014. Le club de Liverpool ne le regrettera pas puisqu'il sera vendu à MU trois ans plus tard pour 85 M€.

Comme il l'expliquait sur Sky Sports, Lukaku lui n'en a pas vraiment voulu aux Blues, seulement, il devait son avenir et sa carrière en main. «Vous connaissez Chelsea… Chaque année, ils achètent un nouvel avant-centre de top niveau. Je me souviens d’arriver dans le vestiaire l’année dernière, de voir Samuel Eto’o et Demba Ba et me dire: "Whoah! Mais qu’est-ce qui se passe ici?" Mais aucun problème. Beaucoup de clubs s’intéressent à moi et je dois penser à moi à ce moment de ma carrière. Je dois faire une bonne Coupe du monde. C’est un événement très intéressant pour tous les joueurs en quête d’un transfert et je dois être l’un d’eux. Chelsea connaît mon point de vue.» Si cette sortie ne sera pas vraiment du goût des supporters, cela lui a permis de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, et de revenir par la grande porte.