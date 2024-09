OM - Nice : Neal Maupay au septième ciel après son but

En l’absence d’Elye Wahi, ménagé pour la rencontre pour un léger soucis physique, Neal Maupay fêtait ce soir sa première titularisation sous les couleurs marseillaises. Une première au Vélodrome, à l’occasion des 125 ans de l’OM, et contre l’OGC Nice, son club formateur. L’ancien attaquant de Brighton avait trop de raisons de ne pas se louper, et il n’a pas failli à sa tâche. Remuant, disponible, intelligent, et buteur, Maupay a rayonné. Après la rencontre, il a confié sa joie au micro de beIN.

«On avait à cœur de faire une bonne partie et de gagner pour les 125 ans du club, sachant que les ultras fêtaient aussi leur anniversaire. On se devait de faire un gros match et je pense que tout le monde a répondu présent. On peut encore progresser, mais il y a les trois points, s’est satisfait l’attaquant de 28 ans. Mon but ? C’est une énorme fierté, c’est mon premier match ici…L’accueil des supporters, marquer le premier but devant le virage sud, tout ça, c’est un moment spécial. C’est vrai que c’était un match particulier contre mon club formateur, où j’ai fait mes classes, mais comme je l’ai dit, je suis un gars qui donne tout. Peu importe l’équipe en face, je fais tout pour aider l’équipe à gagner, et je l’ai fait aujourd’hui. »