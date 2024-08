France - Argentine : les compositions officielles

L’heure des retrouvailles a sonné. Un an et demi après la Coupe du monde au Qatar 2022, la France et l’Argentine vont à nouveau croiser le fer dans le cadre d’une phase finale d’un tournoi majeur. Cette fois, il ne s’agira pas d’une finale de Mondial disputée en mondovision à Lusail. Non, les Bleuets, qui ont terminé en tête du groupe A, affrontent ce vendredi l’Albiceleste, seconde de la poule B, au stade Matmut Atlantique de Bordeaux dans le cadre des quarts de finale des JO de Paris 2024. L’enjeu, le lieu et la composition des équipes sont certes différents mais ce choc promet d’être tout aussi intense. Et pour cause. Si cette rivalité entre les deux nations s’est accrue ces derniers mois en raison de la Coupe du monde au Qatar, elle s’est surtout nourrie des différentes tensions apparues récemment suite aux nombreuses provocations argentines. L’objectif pour les deux sélections ? La victoire, tout simplement, afin de rallier le dernier carré de la grande messe estivale et ainsi toujours espérer décrocher une médaille olympique.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour ce dernier quart de finale des JO de Paris 2024, Thierry Henry reste fidèle à sa ligne de conduite avec la mise en place d’un 4-3-1-2. Guillaume Restes titulaire dans les cages, la charnière centrale sera composée de Loïc Badé et Castello Lukeba, tandis que Kiliann Sildillia et Adrien Truffert officieront en tant que latéraux. L’entrejeu est composé de Enzo Millot, Joris Chotard et Manu Koné pendant qu’Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta seront soutenus par Michael Olise dans le secteur offensif. Du côté de l’Argentine, Javier Mascherano ne change pas ses plans, maintenant sa confiance en son 4-4-2 et sa colonne vertébrale composée de plusieurs joueurs expérimentés. Ainsi, Geronimo Rulli est présent dans les cages tandis que Nicolas Otamendi est titulaire en défense. Futur lyonnais, Thiago Almada officie dans l’entrejeu juste derrière Julian Alvarez, pointe de l’attaque de l’Albiceleste.

Les compositions :

France : Restes - Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert - Millot, Koné, Chotard - Olise - Mateta, Lacazette.

Argentine : Rulli – Garcia, Otamendi, Di Cesare, Amione – Almada, Fernández, Medina, Zenon – Alvarez, Simeone.