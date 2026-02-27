Jesse Lingard a une touche au Brésil

Jesse Lingard entrevoit enfin une porte d’entrée. Après son départ du Séoul FC en Corée du Sud à la fin de l’année dernière, le milieu de terrain anglais vagabondait sans réellement voir son avenir se préciser dans le football. Repéré en Premier League, notamment à Manchester United, l’ancien des Three Lions avait disparu des radars. Or, à l’heure actuelle, d’après les informations d’ESPN, confirmées par GE, l’ancienne star des Red Devils pourrait déménager au Brésil dans un nouveau club qui lui laisse une chance.

La suite après cette publicité

En effet, Corinthians (3e de Serie A brésilienne) est très intéressé par le joueur de 33 ans et des pourparlers ont déjà vu le jour. L’entraîneur de la formation sud-américaine, Dorival Júnior, ainsi que son staff, rencontreront le conseil d’administration dans les prochaines heures pour les informer de l’avancement de la négociation avec le joueur. Pour rappel, il avait été ciblé par Feyenoord mais rien n’avait finalement été conclu avec l’écurie néerlandaise emmenée par Robin van Persie.