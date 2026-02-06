Menu Rechercher
Vers un retour en Europe pour Lingard ?

Après deux saisons en Corée du Sud, Jesse Lingard (33 ans) semble prêt à retrouver l’Europe. En effet, Feyenoord ferait partie des clubs à avoir manifesté un intérêt concret pour l’ancien milieu de terrain de Manchester United (2014-2021). L’Anglais, en quête de nouvelles sensations après son départ du Séoul FC, pourrait donc débarquer en Eredivisie d’après les informations du Daily Mail. Par ailleurs, des clubs d’Angleterre, d’Italie ou encore des Pays-Bas ont déjà discuté d’éventuelles offres pour l’ancienne star mancunienne, mais sans succès à l’heure actuelle. Parmi eux, West Ham, Wolverhampton ou encore Gênes ont examiné la possibilité de le récupérer.

Ces clubs européens, de Premier League notamment, pourraient idéalement convenir à Lingard. Mais à Feyenoord, il retrouverait un visage familier. Le coach de la formation néerlandaise : Robin van Persie. Sur le banc de l’actuel second du championnat, il a été son ancien coéquipier sous la tunique des Red Devils. Tout proche d’être leader au classement, l’ancien attaquant a été contraint de voir son fils blessé (Shaqueel Van Persie) pour un long moment. Lingard offrirait une certaine expérience dans les rangs de l’écurie néerlandaise.

