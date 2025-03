Maroc : Walid Regragui évoque le cas Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi n’a que 17 ans mais le voilà déjà tiraillé sur la scène internationale, entre la France et le Maroc. Etincelant avec le LOSC pour sa première expérience en Ligue des Champions, il a montré du caractère et surtout de la maturité pour jouer les meilleures équipes d’Europe. Mais avec quelle sélection jouera-t-il par la suite ? Pas encore sélectionné par Didier Deschamps, mais déjà appelé avec les Espoirs français, le milieu de terrain discute aussi avec le Maroc.

En conférence de presse, à l’occasion de la publication de sa liste pour les matches contre le Niger et la Tanzanie, le sélectionneur Walid Regragui a évoqué le cas du Lillois. « Bouaddi c’est facile, je ne vais pas répéter notre discours sur les binationaux. Bien sûr qu’on parle à tous les joueurs, que ce soit moi, la fédération ou le président. On prend les dossiers en charge. On fait tout pour qu’il soit avec nous. Et le jour où il sera avec nous, on sera heureux. Maintenant les joueurs choisissent beaucoup plus jeunes, c’est une bonne chose pour nous», a-t-il lancé face aux journalistes.