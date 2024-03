Vidéo : le raté invraisemblable d’Erling Haaland contre Manchester United

D’une semaine à une autre, rien ne se ressemble pour Erling Haaland ces derniers temps. Sanguinaire face à Luton Town ce mardi en FA Cup avec un quintuplé qui a propulsé Manchester City, le buteur norvégien était logiquement attendu ce dimanche après-midi lors du derby de Manchester contre les Red Devils. La rencontre a très mal débuté pour les Cityzens qui ont encaissé l’ouverture du score sur un missile téléguidé de Marcus Rashford.

La suite après cette publicité

En face, la réponse des ouailles de Pep Guardiola a été timide. En toute fin du premier acte, les locaux ont malgré tout été proches d’égaliser. Néanmoins, Erling Haaland a raté l’immanquable. Trouvé sur la droite de la surface par Rodri, Phil Foden remisait de la tête vers le cyborg scandinave. Ce dernier, seul face au but vide, a pourtant raté sa reprise du plat du pied du gauche et a envoyé le ballon au-dessus du but d’André Onana. Invraisemblable…