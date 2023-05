LOSC : le terrible et triste record battu par Rémy Cabella

Battu samedi à Auguste-Delaune par le Stade de Reims (1-0), le LOSC a réalisé une mauvaise opération dans la course à l’Europe alors qu’il avait la possibilité de doubler Monaco (4e) et de reléguer par la même occasion le Stade Rennais à six longueurs. Pourtant, les joueurs de Paulo Fonseca ont eu les opportunités de revenir, à l’image de l’énorme occasion manquée par Rémy Cabella à l’heure de jeu.

La suite après cette publicité

Après un service d’Edon Zhegrova, qui pouvait difficilement mieux le mettre sur orbite, le Français a manqué sa frappe devant la cage rémoise désertée par Yehvann Diouf. Un loupé qui, d’après la société d’analyses statistiques Opta, avait une valeur d’Expected Goals (probabilité que le tir soit converti en but) de 0,96. En clair, Rémy Cabella avait tout simplement 96% de chances de marquer, un record cette saison en Ligue 1 pour un tir… finalement loupé.

À lire

Ligue 1 : le Stade de Reims renoue avec le succès et freine le LOSC