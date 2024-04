OL - Brest : Pierre Sage savoure cette belle victoire

Quel match ! Ce dimanche soir, l’OL s’est imposé en toute fin de rencontre face à Brest à l’issue d’un match à la dramaturgie folle. Menés par deux buts, les Gones ont renversé la rencontre en 25 minutes pour repartir avec les trois points et grimper à la septième place. Interrogé sur le scénario de la rencontre, Pierre Sage, le coach rhodanien, a savouré ce succès exceptionnel au micro de Prime Vidéo :

«Cette victoire va participer à mon vieillissement ! On a vu des choses incroyables ce soir. En plus, le scénario, le côté dramatique… le public est passé par toutes les émotions, nous aussi, ça fait un superbe match et encore une belle fête à la fin. J’espère que ça nous donnera l’énergie pour les matchs suivants, que ça nous démontre que rien n’est impossible, qu’on est capables de tout, à tout moment.»