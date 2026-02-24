Real Madrid : le Vitinha espagnol signe son contrat

On le sait, le Real Madrid rêve de recruter Vitinha. Mais tout indique qu’il sera pratiquement impossible pour les Merengues de s’offrir un des éléments majeurs du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale espagnole pourra au moins se consoler avec son « Vitinha espagnol », comme l’indique Defensa Central.

Le Real Madrid a ainsi trouvé un accord pour prolonger Marco Company, jeune milieu de terrain de 17 ans qui évolue dans les équipes de jeunes du club et de la sélection espagnole. Déjà comparé au Portugais, il aura désormais une clause libératoire de 100 millions d’euros, et il y a fort à parier qu’Alvaro Arbeloa, qui l’avait déjà surclassé en U19 à l’époque, l’appellera pour des entraînements en équipe première bientôt.