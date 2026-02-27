Ligue des Champions : la réaction de Chelsea au tirage au sort PSG

Road to Budapest. Cette saison, la finale de la Ligue des Champions se déroulera le 30 mai dans la cité hongroise. Tenant du titre, le Paris Saint-Germain espère être de la fête et s’offrir une nouvelle coupe aux grandes oreilles. Pour y parvenir, les pensionnaires du Parc des Princes devront effacer les obstacles les uns après les autres. Cette semaine, ils ont écarté l’AS Monaco de leur chemin, non sans peine. À l’aller comme au retour, les Franciliens ont été bousculés par l’écurie princière. Mais ils s’en sont finalement sortis.

Néanmoins, des doutes et des inquiétudes sont apparus après deux prestations compliquées. Ce qui n’était pas très rassurant pour la suite. Qualifiés pour les huitièmes de finale de C1, les coéquipiers de Marquinhos attendaient de connaître leur adversaire. Chelsea ou le FC Barcelone, voici le menu qui attendait Paris. Quoi qu’il arrive, les Parisiens allaient hériter d’un gros morceau. Ce vendredi, ils ont été fixés après le tirage au sort qui a eu lieu à Nyon en Suisse et qui a été réalisé par Ivan Rakitic. Les champions de France vont ainsi affronter Chelsea.

Chelsea hérite du PSG

Une formation qui les avait battus l’été dernier en finale de la Coupe du Monde des Clubs (3-0). Au total, les deux équipes se sont affrontées à 9 reprises, dont 8 fois en C1. Dirigés à présent par Liam Rosenior, qui a remplacé Enzo Maresca et qui connaît parfaitement le PSG depuis son passage à Strasbourg (1 victoire, 1 nul et 1 défaite pour Rosenior face au PSG), les Blues auront des atouts à faire valoir pour envoyer les champions en titre au tapis. Ils auront l’avantage de recevoir à Stamford Bridge lors du match retour (10 ou 11 mars pour l’aller, 17 ou 18 mars pour le retour).

Après ce tirage au sort, Chelsea a réagi par la voix de David Barnard, directeur des opérations footballistiques. «On joue contre une grosse équipe qu’on a déjà affrontée plusieurs fois dans la compétition. On les a rencontrés trois fois consécutivement. Chaque match a été dur. On nous rappelle souvent ce qui s’est passé cette année durant le Mondial des Clubs. Mais ce n’était que sur un match. Cette fois, il y aura un match aller et un match retour. Ce sera différent. Je ne veux pas parler de revanche mais j’imagine qu’ils y pensent évidemment. (…) Liam Rosenior est en train de prendre ses marques. Il sait ce qu’on recherche et ce qu’on attend de lui.» Il aura une occasion de le prouver face au PSG.