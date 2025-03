Ligue 1 : l’OM vient à bout du FC Nantes et se rassure

L’Olympique de Marseille devait se relever. Au sortir de la terrible défaite à Auxerre et des évènements d’après-match qui ont suivi, les Phocéens devaient s’imposer pour garder leur avance sur Nice et Monaco, tous les deux vainqueurs ce week-end. Roberto De Zerbi pouvait compter sur le retour de Balerdi, alors que Bennacer a été préféré à Rongier, derrière l’attaque Rabiot-Greenwood-Gouiri pour faire tomber le FC Nantes, désireux d’enchaîner et s’éloigner loin de la relégation.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 49 24 +23 15 4 5 52 29 14 Nantes 24 24 -14 5 9 10 28 42

Bien entrés dans leur match, les Phocéens pensaient très rapidement ouvrir le score grâce à une belle action entre Greenwood et Gouiri, conclue par Rabiot… mais Gouiri était hors-jeu pour quelques millimètres (11e). Et alors qu’on pouvait penser que la formation nantaise allait rester dans son camp, les Canaris ont même fait le jeu et auraient pu punir l’OM avec des actions de Lepenant, puis Leroux, mais Rulli était présent (17e et 19e). Le rythme est ensuite un peu retombé, mais l’OM montrait trop d’imprécision pour pouvoir inquiéter la formation de Kombouaré.

L’OM a insisté, Nantes a craqué

La deuxième période repartait sur les bases de la première, avec une équipe nantaise en confiance et qui faisait beaucoup de mal au bloc marseillais. Et sur les quelques occasions de l’OM, Greenwood, puis Gouiri se frottaient à Lopes (58e, 64e). Nantes s’est même procuré la meilleure occasion jusque-là, avec une percée de Simons pour Leroux, qui éliminait Balerdi avant de butter sur Rulli (63e). Mais après un bon ballon de Greenwood pour Rongier, l’entrant pouvait servir Gouiri dans la surface pour l’ouverture du score (1-0, 73e).

Par la suite, Nantes a lâché et Greenwood pouvait profiter des erreurs nantaises pour se faufiler dans la surface et enrouler dans la cage de Lopes (2-0, 78e). Les Marseillais ont fait preuve d’un bon état d’esprit pour aller chercher la victoire et gardent trois points d’avance sur l’OGC Nice, avant la réception du RC Lens. En revanche, Nantes n’a que quatre points d’avance sur Le Havre, le barragiste, et va devoir faire mieux contre Strasbourg lors de la 25e journée.