L'OM tenterait aussi Jesse Lingard

Malgré trois petites apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Jesse Lingard (28 ans) a vu Manchester United lever l'option pour prolonger son contrat jusqu'en juin 2022. Les Red Devils ne voulaient sans doute pas voir partir leur international anglais libre à l'issue de la saison. Ole Gunnar Solskjaer, impressionné par son implication et ses résultats à l'entraînement, souhaiterait même le conserver cet hiver.

Une envie pas franchement partagée, le milieu offensif espérant jouer pour pouvoir croire en ses chances d'être à l'Euro 2021 en fin de saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas de courtisans. Il y a quelques jours, nous vous relayions que l'OGC Nice s'était manifesté. Ce lundi, ESPN nous apprend que six autres clubs se sont clairement positionnés.

Sept candidats pour un prêt

Et parmi ces écuries, le média anglais cite l'Olympique de Marseille. Le club phocéen, qui a déjà accueilli Pol Lirola (23 ans, prêté par la Fiorentina) et qui pourrait frapper le gros coup Arkadiusz Milik (26 ans, Naples), est décidément intenable sur ce mercato d'hiver et l'arrivée de l'Anglais offrirait une option offensive de plus à André Villas-Boas.

Comme le FC Porto, l'Inter, Tottenham, Sheffield, West Ham et donc Nice, eux aussi sur les rangs, l'OM attendrait toujours de savoir ce que compte officiellement faire MU. Le vice-président Ed Woordward suivra-t-il OGS et voudra-t-il retenir le n° 14 face au calendrier démentiel qui attend les Mancuniens sans lui assurer de temps de jeu ou le laissera-t-il partir ailleurs en prêt d'ici la fin du mois pour qu'il se revalorise en vue du prochain mercato estival ? Ils sont plusieurs, en France et ailleurs, à attendre la réponse à cette question...