Polémique Benatia : Pablo Longoria va sortir du silence

Éliminé dès les seizièmes de finale de la Coupe de France par Lille, l’Olympique de Marseille est forcément déçu du résultat. Cependant les Phocéens ne décolèrent pas après le carton rouge reçu par leur directeur du football, Medhi Benatia.

La suite après cette publicité

Agacé par le choix de Clément Turpin, l’OM a même publié une vidéo de la séquence afin de démontrer l’injustice dont il est victime. Et ce n’est pas tout. RMC Sport vient d’annoncer que Pablo Longoria sera l’invité de l’émission Rothen s’enflamme et qu’il « reviendra sur les évènements d’hier soir lors du match de Coupe de France entre l’OM et le LOSC ». Rendez-vous à 18h.