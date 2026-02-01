Le LOSC fonce sur un attaquant brésilien

Lille n’a plus de temps à perdre durant cette fin de mercato hivernal. Après l’échec du dossier Duran (23 ans), la direction du LOSC continue de cibler des atouts offensifs qui pourraient intégrer la formation de Bruno Genesio. Par ailleurs, selon nos informations, les Nordistes s’intéresseraient à un attaquant de 23 ans : Juan. Actuellement dans les rangs de Göztepe en Super Lig (4e), il pourrait faire ses valises et rejoindre la Ligue 1, malgré un contrat qui s’étend jusqu’en juin 2029 en Turquie.

Tout de même auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 19 matchs avec cette formation cette saison, il se retrouverait dans une impasse. Cette situation semble donc plaire aux Lillois qui auront que très peu de temps durant cette fenêtre hivernale pour se l’offrir. Reste à savoir si d’autres cibles seront plus attractives pour l’actuel cinquième de Ligue 1.