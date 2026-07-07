Argentine - Égypte : les compos probables

Après avoir réussi à se démêler du piège du Cap-Vert lors des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, l’Argentine de Lionel Messi affronte l’Égypte de Mohamed Salah ce mardi, à l’occasion des quarts de finale. Pour ce choc, Lionel Scaloni devrait effectuer quelques changements. En effet, Tagliafico devrait être préféré à Facundo Medina sur le couloir gauche, auteur d’un début de Mondial impressionnant, tandis que Leandro Paredes intègrerait l’entrejeu de l’Albiceleste, et que Julián Alvarez remplacerait Lautaro Martinez en attaque. Un onze solide avec Emiliano Martinez dans les cages, une ligne de défense Tagliafico, Lisandro Martinez, Romero et Molina. Un milieu de terrain à quatre compact composé de Mac Allister, Enzo Fernandez, Paredes et De Paul, ainsi que la paire Messi-Alavarez en pointe.

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De son côté, l’Égypte devrait s’appuyer sur une composition défensive en 5-3-2 avec Shobeir dans les buts. En défense, Trezeguet occupera le flanc gauche tandis que Hany sera sur le couloir droit. La solide charnière centrale devrait être composée de Rabia, Fathy et Ibrahim. Au cœur du jeu, le milieu de terrain à plat sera occupé par le très bon Ashour, ainsi que Attia et Lasheen. En attaque, les Pharaons pourront compter sur leurs deux attaquants vedettes : Omar Marmoush et Mohamed Salah. Le capitaine de l’Égypte aura à cœur de briller et d’inscrire son 2e but dans ce Mondial 2026.

Argentine : E.Martinez - Tagliafico, L.Martinez, Romero, Molina - De Paul, Mac Allister, E.Fernandez, Paredes - Messi, J.Alvarez

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Égypte : Shobeir - Trezeguet, Rabia, Fathy, Ibrahim, Hany - Ashour, Attia, Lasheen - Marmoush, Salah