Vitor Roque met déjà la Catalogne en feu

La suite après cette publicité

C’est un sacré investissement qu’a fait le Barça en s’offrant Vitor Roque. Un montant qui, selon certains médias, pourrait grimper jusqu’aux 60 millions d’euros, en partant d’une base fixe de 30 millions d’euros. Une belle somme, surtout quand on connaît la situation financière tout sauf saine de l’écurie catalane, soucieuse de griller la concurrence pour celui qui est présenté comme l’un des plus gros espoirs de la planète.

Il arrivera ainsi à Barcelone en même temps qu’Endrick rejoindra Madrid, pour celui qui risque d’être un joli duel à distance. Mais pour l’instant, force est de constater que les choses se passent un peu mieux pour le Barcelonais, qui est, il faut le souligner, légèrement plus âgé. Ce week-end encore, face à Bahia, Roque a fait trembler les filets. Son premier but depuis l’annonce de son transfert à Barcelone la semaine dernière.

À lire

Barça : Ilkay Gündogan a un message pour Bernardo Silva

Des stats impressionnantes

Il a inscrit cinq buts lors des cinq dernières rencontres de championnat brésilien, dont il est le deuxième meilleur buteur après Soares. Huit réalisations au total, et des prestations qui enflamment les médias catalans. « Ses statistiques ne font que de s’améliorer et sont extraordinaires pour un joueur de seulement 18 ans. Depuis le début de saison en 2023, il a déjà 22 buts et 6 passes décisives (toutes compétitions confondues, NDLR) », souligne ainsi le quotidien Sport.

La suite après cette publicité

« Le nouveau joueur du Barça traverse un grand moment, et prouve être un attaquant très productif, démontrant les qualités qui l’ont mené au Camp Nou », indique de son côté Mundo Deportivo au sujet du Tigrinho. De bon augure donc pour les Catalans, même si on sait que l’arrivée en Europe est toujours un passage périlleux pour les pépites sud-américaines…