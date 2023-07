Lens : le directeur technique fait le point sur les arrivées

Présent aux côtés de Franck Haise, l’entraîneur, et Arnaud Pouille, le directeur général, Grégory Thil, le directeur technique du RC Lens, s’est exprimé ce lundi sur les possibles arrivées au club d’ici la fin du mercato. «5 joueurs recrutés pour le moment, ce qui est bien, car c’est assez tôt : Spierings, Diouf, El Aynaoui, Guilavogui et Oscar Cortes», a tout d’abord lancé le dirigeant lensois avant de faire le point sur les différentes rumeurs.

«On a déjà beaucoup de milieu de terrain. Pour Zakaria, jamais eu la moindre prise de contact. Pour Diarra, il a fait partie de nos listes, mais ce n’est plus vraiment d’actualité. On ne va pas empiler les joueurs mais sans doute des arrivées à venir dans le secteur défensif». Des propos appuyés par Arnaud Pouille : «les clubs peuvent dire ce qu’ils veulent. On se rend compte que c’est souvent la course à l’échalotes sur les montants déposés… Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que l’on a fait avec Habib Diarra. Non, le dossier Habib Diarra n’est plus d’actualité».

