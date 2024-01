Manchester United : ça se précise pour le retour de Jadon Sancho au Borussia Dortmund !

De l’autre côté du Rhin, le Borussia Dortmund traverse une saison pour le moins paradoxale. Alors que le club de la Ruhr avait totalement raté sa fin de saison l’an dernier en championnat, les Marsupiaux avaient ainsi raté leur plus belle occasion d’être champion en Bundesliga depuis tellement d’années. Cette saison, le BVB est rentré dans le rang. Pire encore, les ouailles d’Edin Terzić déçoivent dans le championnat allemand et le coach croate est fortement menacé. Pointant à une inquiétante cinquième place, les coéquipiers de Marco Reus comptent 15 points de retard sur le Bayer Leverkusen, formidable leader.

Et alors que le BVB s’est rattrapé avec un très beau parcours en Ligue des Champions dans le groupe de la mort en compagnie du PSG, il affrontera le PSV Eindhoven en 8es de finale dans quelques mois. Désireux de se redresser en championnat et avec la perspective d’une belle épopée en C1, le club de la Ruhr cherche forcément à se renforcer. Ainsi, les dirigeants allemands ont une idée qui accapare leur esprit depuis plusieurs semaines : rapatrier Jadon Sancho, en grande difficulté à Manchester United.

Dortmund et United travaillent activement sur un prêt de Jadon Sancho

En effet, l’ailier anglais a du mal depuis son arrivée à Old Trafford. L’ancien de Manchester City, arrivé contre 85 millions d’euros à l’été 2021, est une âme en peine dans l’enfer des Red Devils et ses rapports avec Erik ten Hag sont très frais. Mis à l’écart durant une grande partie de la saison pour avoir remis en question les choix du technicien batave, l’attaquant polyvalent de 23 ans voit clairement son avenir s’obscurcir dans le nord de l’Angleterre alors qu’il n’a disputé que trois rencontres cette saison. Dernièrement, Sancho avait fait les choux gras de la presse anglaise pour avoir été aperçu en boîte de nuit alors que Manchester United était en plein Boxing Day. Dès lors, revenir à Dortmund a de quoi être une perspective qui puisse remettre un peu de baume au cœur de l’international anglais (23 sélections).

Et selon les informations de Sky Sports en Allemagne et de The Athletic en Angleterre, ce retour semble être en bonne voie. En effet, Manchester United et le Borussia Dortmund travailleraient sur un prêt de six mois qui renverrait Sancho vers son expéditeur. Une idée qui ravirait l’intéressé, déterminé à quitter l’impasse dans laquelle il est avec le club le plus titré d’Angleterre qui dispose des clés de l’opération. En effet, d’après nos confrères d’outre-Rhin, bien que l’intérêt soit réciproque entre le BVB et le natif de Londres, il faut déterminer dans quelle mesure Manchester United est ouvert à un prêt de l’un de leurs plus grands investissements. Un dénouement est à prévoir d’ici la fin du mois, mais le Borussia Dortmund a mis un sacré coup d’accélérateur pour ramener son ancien crack à la maison.