Everton : Carlo Ancelotti fustige l'attitude des supporters italiens

Carlo Ancelotti est à la tête d'Everton depuis le mois de décembre. Après une expérience à Naples, l'entraîneur italien est heureux de retrouver la Premier League, championnat par lequel il est passé entre 2009 et 2011, quand il dirigeait Chelsea. Il en a fait part à Sky Sports lors d'une interview et en a profité pour tacler l'attitude des supporters italiens.

« C'est plus agréable (d'entraîner en Premier League) qu'en Serie A. Il y a moins de pression ici de la part des supporters et l'ambiance est meilleure en Angleterre. Je suis revenu en Italie après neuf ans et cela n'a pas beaucoup changé, la pression est la même et avec les supporters, il y a beaucoup de violence. Ici en Angleterre, les gens dans le stade, et je ne parle que dans le stade, sont plus respectueux », a-t-il déclaré. Et Carlo Ancelotti est bien placé pour le dire, lui qui a passé toute sa carrière de joueur et 15 ans de sa carrière d'entraîneur dans la Botte.