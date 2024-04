L’incroyable échange entre Buffon et Maldini sur les réseaux

C’est un drôle d’échange que vient de nous proposer deux légendes du football italien, Gianluigi Buffon et Paolo Maldini. Le premier nommé a posté une photo sur Instagram d’une carte postale dédicacée par le second : «Voici un autre trésor trouvé dans le tiroir à souvenirs de la maison. Je me demande maintenant Maldini si c’est vraiment ta signature ?», a-t-il demandé. L’ancien défenseur de l’AC Milan n’a pas tardé à répondre, avec un brin d’humour.

«Cher Gigi, je ne veux pas te décevoir, mais cela ne ressemble pas à mon écriture… Mais j’étais si jeune que j’ai pu la modifier avec le temps. Cette fois-ci, avec l’affection de Paolo», a commenté Maldini, faisant un clin d’oeil à la dédicace de la photo mentionnant : 'à Gianluigi avec l’affection de Paolo Maldini’.