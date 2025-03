Aston Villa : Marcus Rashford envoie déjà un avertissement au PSG

Entre Marcus Rashford et le Paris Saint-Germain, c’est une longue histoire. Celle de plusieurs rendez-vous manqués. En effet, le club de la capitale et l’international anglais ont été liés à de nombreuses reprises dans un passé plus ou moins récent. Cela a notamment été le cas lors du dernier mercato d’hiver où le Telegraph a annoncé que le PSG était l’une des deux pistes sur la table de l’attaquant, qui était poussé vers la sortie à Manchester United. Finalement, on a appris très rapidement que les pensionnaires du Parc des Princes n’étaient pas sur le coup cette fois-ci. De son côté, Rashford espérait rejoindre le FC Barcelone mais il a finalement posé ses valises à Aston Villa sous la forme d’un prêt avec une option d’achat d’environ 48 M€.

Quelques mois plus tard, le footballeur de 28 ans va croiser de nouveau la route du PSG. Le 9 avril, il va se déplacer à Paris pour défier les troupes de Luis Enrique en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. La semaine suivante, le 15 avril, son équipe et lui vont recevoir les champions de France à Villa Park pour la manche retour. Une double confrontation qui sera très spéciale pour Marcus Rashford. Un joueur qui semble retrouver le sourire à Birmingham. Prêt à se relancer sous les ordres d’Unai Emery après avoir connu des difficultés avec Ruben Amorim, le natif de Manchester a déjà participé à 10 rencontres toutes compétitions confondues avec les Villans.

Rashford est de retour

Avec eux, il est un redoutable passeur puisqu’il a déjà délivré 4 assists. Mais il a dû patienter un petit peu avant de trouver le chemin des filets avec sa nouvelle équipe. C’est chose faite depuis hier. Titulaire lors du 1/4 de finale de FA Cup face à Preston (D2 anglaise), il a ouvert son compteur de buts avec deux réalisations. Et visiblement, le principal intéressé est prêt à poursuivre sur cette voie. « C’est une sensation formidable. C’est toujours agréable pour un attaquant de marquer, alors j’espère que cela continuera. J’ai l’impression d’être en meilleure forme et de mieux jouer au football depuis que je suis ici. J’ai beaucoup manqué de matches avant de les rejoindre. Mais je me sens bien et je prends du plaisir pour l’instant ».

Un plaisir qui est visiblement partagé par son entraîneur, Unai Emery. «Il a fait un pas en avant aujourd’hui. Il commence à se sentir à l’aise, à avoir confiance et à marquer des buts. C’est le processus que nous avons avec lui, et il reste du travail à faire, mais aujourd’hui a confirmé qu’il allait dans la bonne direction». La presse britannique est du même avis, à l’image de The Independent. «La renaissance de Marcus Rashford à Aston Villa nécessite encore du travail, mais la FA Cup offre une opportunité historique. L’attaquant est sur la bonne voie après ses premiers buts à Villa qui lui ont valu une demi-finale avec Crystal Palace à Wembley.» Le Birmingham Mail est aussi conquis.

La presse anglaise est conquise

«Rashford n’avait pas marqué depuis décembre, et ce lors de ses neuf précédentes apparitions sous les couleurs de Villa , malgré ses quatre passes décisives. Il a cependant ouvert le score grâce à une frappe brillante de Lucas Digne, qui a ouvert le score. Rashford a ensuite rapidement transformé un penalty. Rashford, le grand sujet de discussion évident dimanche, pourrait désormais mener Villa à la gloire de la FA Cup pour la première fois depuis 1957 s’ils parviennent à vaincre Crystal Palace en demi-finale. Ce serait certainement un sujet d’embarras pour le club d’origine de Rashford, Manchester United, et son entraîneur Ruben Amorim, s’il devait mener un autre club vers un titre après avoir lui-même remporté la FA Cup avec les Red Devils au printemps dernier.» The Guardian va dans le même sens.

«Rashford est un vainqueur en titre de la FA Cup, lui qui a soulevé le trophée en mai dernier pour aider à prolonger le séjour d’Erik ten Hag à Manchester United, mais ce succès n’a pas fait grand-chose pour relancer la carrière de l’un ou l’autre à Old Trafford. Le joueur de 27 ans s’est amélioré à Aston Villa après avoir laissé derrière lui le malaise de sa ville natale, mais tout le monde attendait jusqu’à présent qu’il marque des buts pour rappeler à tout le monde son objectif principal sur un terrain. Unai Emery a travaillé dur pour reconstruire Rashford, l’attaquant n’ayant pas impressionné Ruben Amorim par son attitude à l’entraînement avec United. Ce changement de décor semble avoir été bénéfique pour Rashford, qui a joué deux fois pour l’équipe d’Angleterre de Thomas Tuchel pendant la trêve internationale. Il est enfin de retour et fait ce qu’il sait faire : faire la différence lors des grands matches. Il ne s’agissait peut-être que d’une victoire contre une équipe de Championship, mais il y avait encore beaucoup de pression sur Rashford, en tant qu’attaquant central, pour mener son équipe à la victoire.» Dans une dizaine de jours, Aston Villa espère que Rashford, que MU veut vendre, en fera autant contre le PSG.