Argentine : la liste définitive de mars sans Lionel Messi mais avec Thiago Almada

Dans les qualifications à la prochaine Coupe du monde, l’Argentine surplombe la zone Amérique du Sud. Avec cinq points d’avance sur le deuxième, l’Uruguay, l’Albiceleste n’est plus très loin d’une qualification pour assurer sa propre succession en Amérique du Nord dans un peu plus d’un an. Pour s’en rapprocher encore, l’Argentine devra l’emporter lors du rassemblement de mars avec des rencontres face à l’Uruguay et le Brésil.

Deux matches face à des rivaux qui se feront sans Lionel Messi. Touchée par une gêne musculaire, l’idole du pays n’a pas été appelée par Lionel Scaloni. Le sélectionneur argentin a finalement appelé de nombreux joueurs de Ligue 1. Brillant avec l’OL pour ses débuts, Thiago Almada sera donc de la partie comme son coéquipier Nicolas Tagliafico, les Marseillais Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli mais aussi le Lensois Facundo Medina.