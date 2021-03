Nice veut rapatrier Hugo Lloris !

Cela pourrait être la nouvelle de l'été ! Selon les informations du Daily Telegraph, l'OGC Nice souhaite rapatrier le portier international français de Tottenham. Natif de Nice, Hugo Lloris y a fait ses premières armes professionnelles lors de l'année 2005. En 2008, fort de son talent, il était transféré du côté de l'Olympique Lyonnais avant de faire le grand saut, de rallier Londres et donc l'Angleterre et le club de Tottenham où il est depuis 2012.

Ce mardi matin, nous vous évoquions un possible jeu des chaises musicales. En effet, les Spurs sont très friands du gardien du LOSC Mike Maignan. Si ce dernier était amené à rejoindre l'écurie de José Mourinho, Hugo Lloris, l'actuel dernier rempart des Londoniens pourrait être prié, à 34 ans, de plier bagage. Toujours dans l'information publiée ce jour, c'est du côté de Manchester United, où David De Gea n'est pas au mieux, qu'il pourrait rebondir.

Un énorme coup pour Nice

En fin de contrat en juin 2022, il ne devrait pas coûter trop cher et devrait donc avoir quelques prétendants. Mais selon le tabloïd susmentionné, c'est donc bien l'OGC Nice, racheté il y a quelque temps par la première fortune britannique, Jim Ratcliffe, qui aimerait faire un gros coup et ramener l'enfant du pays au bercail. Comme expliqué, il faudra batailler, car son coût serait faible et que l'actuel titulaire en équipe de France conserve un talent certain.

Si ce transfert venait à être réalisé, les Aiglons réussiraient donc un véritable énorme coup, eux qui ont eu bien du mal à lancer leur projet et qui patinent encore. En outre, le club de la Côte d'Azur doit aussi trouver un entraîneur puisqu'Adrian Ursea, qui a remplacé au pied levé cette saison Patrick Vieira, ne doit faire qu'un intérim et va donc laisser sa place pour la saison prochaine à un entraîneur qui ne s'est pas encore engagé avec le GYM. L'été va être chaud sur la promenade des Anglais.