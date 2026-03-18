Ligue des Champions : les notes de Barcelone - Newcastle

Après la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l’Espagne espérait voir le FC Barcelone en faire autant. Sur le papier, les Blaugranas avaient toutefois une mission un peu plus compliquée que les Merengues. Contrairement aux Madrilènes qui ont abordé leur huitième de finale retour avec une avance de trois buts face à Manchester City, le Barça d’Hansi Flick était promis à une bataille plus âpre contre les Magpies après avoir réussi à décrocher miraculeusement un match nul à Saint James’ Park après un penalty transformé par Lamine Yamal au bout du temps additionnel (1-1). Pour ce rendez-vous, Flick devait se passer des services de Koundé, Christensen, De Jong et de Balde. De son côté, Eddie Howe alignait une équipe type. Et il ne fallait pas arriver en retard au Camp Nou pour ce duel débridé.

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Contre toute attente, ce sont les Magpies qui ont le mieux démarré la rencontre. Totalement décomplexés, les joueurs d’Howe sont allés porter le danger devant le but de Garcia par une frappe de Burn (3e). Une première attaque qui n’est pas restée sans réaction de la part des Catalans. Dans ce match où l’on a vite compris que les défenses n’allaient pas poser beaucoup de problèmes aux attaquants, Raphinha a profité d’un contre mené par Lamine Yamal et d’une combinaison avec Fermin pour ouvrir le score dans la foulée (1-0, 6e). Deux minutes plus tard, Fermin aurait pu faire le break si Ramsdale n’avait pas senti le coup en sortant en dehors de sa surface pour venir contrer l’Espagnol. On pensait le Barça lancé, mais comme indiqué ci-dessus, les défenses n’avaient pas envie… de défendre. Sur un contre venu de la gauche, Hall est allé mettre l’arrière-garde blaugrana hors de position pour trouver Elanga pour l’égalisation (1-1, 15e).

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Raphinha dans tous les bons coups

Après ce premier quart d’heure à couper le souffle, pas le temps de récupérer. Trois minutes après avoir encaissé le but des Anglais, le Barça reprenait l’avantage. Cette fois, c’est sur un coup franc obtenu par Lamine Yamal, et bien tiré par Raphinha, que Martin servait idéalement Bernal (2-1, 18e). Les Toons étaient pris à la gorge, mais ils ont pu compter sur une erreur de Lamine Yamal pour revenir au score. Le prodige espagnol perdait la balle sur une talonnade mal inspirée, ce qui permettait à Barnes de centrer pour Elanga, qui s’offrait son doublé (2-2, 28e). Quatre buts en moins de trente minutes de jeu, le spectacle était au rendez-vous. Les 22 acteurs nous laissaient ensuite un peu de répit, avant de nous proposer une fin de première période agitée. Burn signait un tacle décisif pour sauver les siens sur une frappe de Lewandowski (40e), avant l’énorme raté de Lamine Yamal, seul face au but (45e). Les Magpies soufflaient et pensaient rejoindre les vestiaires sur ce score de parité.

C’était sans compter sur une faute de Trippier sur Raphinha dans sa surface, au bout du temps additionnel. Après vérification de la VAR, l’arbitre français François Letexier accordait un penalty transformé dans la foulée par Yamal (3-2, 45e+6). Un but qui a tout changé. Au retour des vestiaires, il n’a fallu que sept minutes pour que Fermin profite d’une remise en une touche de Raphinha pour aller battre Ramsdale (4-2, 52e). Le break était fait et les Toons ont sombré. Vingt minutes après avoir encaissé ce quatrième but, les partenaires de Tonali levaient la tête, sonnés, et voyaient 7-2 sur le tableau d’affichage après un doublé de Lewandowski (56e, 61e) et celui de Raphinha (72e). Une nouvelle humiliation pour les Anglais après le naufrage de Chelsea face au PSG. En quart de finale, le Barça affrontera le vainqueur du duel entre l’Atlético de Madrid et Tottenham. Et après le 5-2 infligé par les Colchoneros aux Spurs, il y a de fortes chances pour que l’on ait un duel 100% espagnol.

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Revivez le film du match

L’homme du match : Raphinha (10) : un match taille Ballon d’Or ce soir. Le Brésilien a arrosé sans pitié, et à l’arrivée, il est impliqué sur 6 des 7 buts de son équipe. Pourtant, ce serait bien réducteur de limiter son impact à ses chiffres. Il avait d’abord lancé son équipe au bout 5 minutes de jeu : un relais avec Fermin, et un plat du pied sécurité pour conclure. Il a ensuite su varier les plaisirs, tantôt par le dribble, tantôt par la passe, ce qui a constamment généré de l’incertitude en face. Il est l’auteur du coup franc menant au but de Bernal pour le 2-1, il obtient le penalty qu’il donne à Yamal pour le 3-2, et il est passeur sur le but de Fermin pour le 4-2. Un nouveau caviar pour Lewandowski sur corner (5-2), et un dernier but pour clore le spectacle après une bévue de la défense. Un match parfait.

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Barcelone

- Joan Garcia (6) : il a vécu une soirée en retrait, loin de tout, et surtout de sa défense qui l’a laissé à l’abandon pendant une mi-temps. Il peut peut-être faire mieux sur son premier duel avec Elanga, mais pas vraiment sur le second. Noter sa deuxième mi-temps reviendrait à évaluer son jeu au pied, impeccable comme souvent. Sorti sur blessure en fin de rencontre et remplacé par Szczesny (81e).

- Eric Garcia (non noté) : en retard sur le premier but d’Elanga, il est sorti sur blessure deux minutes plus tard. Remplacé par Araujo à la 22e minute (4), pas plus inspiré. L’Uruguayen doit être plus saignant sur le second but du Suédois, et il doit surtout empêcher Barnes de centrer. Les Anglais avaient identifié ses limites et ils ont souvent cherché à forcer l’ouverture sur son couloir en première mi-temps. Moins mis à contribution en deuxième mi-temps, son équipe ayant eu le monopole du ballon.

- Cubarsi (5) : on ne peut pas vraiment dire que ses collègues lui aient été d’une grande aide en défense. L’international espagnol a parfois été poussé à la faute à cause de leurs retards ou de leurs errances de placement. Sa relation avec Araujo n’a pas non plus été plus rassurante, et il s’est d’ailleurs pris un K.O après un choc avec l’Uruguayen. Il a souvent couru face à son but à cause de la gestion catastrophique du hors-jeu de la ligne défensive. Du mieux lors du second acte, à l’image de son équipe.

- Martin (5) : il est lui aussi pris par son propre piège sur le premier but en voulant jouer le hors-jeu. Son duo avec Cubarsi n’a pas toujours respiré la sérénité lors des 45 premières minutes. Il est quand même passeur décisif avec cette remise astucieuse pour Bernal sur le deuxième but catalan. Sa passe laser pour Raphinha créé le décalage sur celui de Fermin. Il a rectifié le tir en seconde période et confirme sa progression depuis plusieurs mois.

- Cancelo (3) : une première période ouverte à tous les vents dans son dos. Le Portugais a laissé des trous béants derrière lui, et il est loin d’être net sur les deux buts d’Elanga, qu’il oublie totalement en première période. On a cru que son calvaire allait se poursuivre avec cet accrochage avec l’attaquant des Magpies dans sa surface mais François Letexier n’a finalement pas bronché. Remplacé par Xavi Espart (67e).

- Bernal (7) : il est encore loin des 280 buts qu’il aurait marqués en 10 ans à la Masia, mais à ce rythme, le milieu de terrain pourrait atteindre des chiffres sensationnels, lui qui en compte déjà à 5 depuis un mois et demi. Il a encore fait parler son sens du placement pour le 2-1 après une remise de Gerard Martin dans la surface. Il a également été précieux par ses orientations, ses compensations et ses projections. La génération 2007 du Barça a décidément quelque chose de spécial.

- Pedri (5) : il n’a pas livré son meilleur match de la saison, avec le ballon, et sans. En première période, les Magpies ont réussi à limiter son influence avec un marquage appuyé à chaque fois qu’il était trouvé. Il a peiné à trouver les décalages et ça s’est d’ailleurs ressenti dans la construction. Les Anglais se sont montrés plus permissifs après la pause, et il nous a gratifié de plusieurs gestes et passes de grande classe.

- Lamine Yamal (8,5) : le génie a encore frotté la lampe ce soir. C’est lui qui fait tout sur le premier but du Barça avec ce contrôle orienté destructeur et cette passe pour Raphinha. Même s’il en a parfois trop fait à l’image de cette talonnade ratée qui coûte le deuxième but à son équipe, il a rappelé sur chaque prise de balle qu’il était fait d’un métal particulier. Pas récompensé de son festival avec cette frappe du droit non cadrée face au but vide, mais son caviar pour Fermin mène au penalty qu’il conclut lui-même comme un grand pour le 3-2. Il prend encore les commandes sur le deuxième but de Lewandowski avec un nouveau festival dans la défense anglaise.

- Fermin (7,5) : son positionnement a souvent créé de l’incertitude chez la défense anglaise en première période, tantôt entre les lignes, tantôt entre le latéral et le central. C’est lui qui remet astucieusement le ballon pour Raphinha sur l’ouverture du score, et c’est son appel dans le dos de la défense qui débouche sur le penalty transformé par Yamal. La configuration est la même sur le quatrième but quand il se fait oublier avant d’ajuster parfaitement Ramsdale. Remplacé par Olmo (67e), remuant à son entrée.

- Raphinha (10) : voir ci-dessus

- Lewandowski (6) : il a été l’offensif barcelonais le plus en difficulté pendant une heure. Difficile à trouver, il a aussi forcé le jeu en première période, qu’il aurait dû boucler avec un but. Puis, il a fait surface après la pause en reprenant un corner de Raphinha au second poteau, et en profitant du numéro de Lamine Yamal pour s’offrir son 109e but en Ligue des Champions. Froideur. Du Lewandowski dans le texte tout simplement. Remplacé par Ferran Torres (66e).

Newcastle

- Ramsdale (2) : en concurrence avec Nick Pope depuis le début de saison, il a cette fois été choisi par Eddie Howe pour débuter dans les cages. Il n’a cependant rien pu faire sur l’ouverture du score, Raphinha glissant parfaitement le ballon hors de sa portée (1-0, 5e). Battu une seconde fois sur le but de Bernal après un coup franc bien tiré par Yamal, il a vécu une première période mouvementée (2-2, 18e). Il a tout de même su répondre présent avec un arrêt facile devant Lewandowski (42e), puis surtout une parade exceptionnelle juste avant la pause sur une lourde frappe de Raphinha. Impuissant encore sur le penalty transformé par Yamal dans le temps additionnel (45+4e, 3-2). Dès le début de la seconde période, il a de nouveau perdu son duel face à Fermín López (4-2, 49e), avant d’encaisser deux buts de Lewandowski (6-2, 56e et 61e). Il n’a rien pu faire encore face à Raphinha à la 72e (7-2).

- Hall (5) : très en vue à l’aller, où il avait parfaitement contenu Lamine Yamal, il a été logiquement reconduit à gauche. Mais il a cette fois connu une entame compliquée, étant directement fautif sur l’ouverture du score après une glissade dans sa surface, laissant Raphinha marquer seul (1-0, 5e). Malgré cela, il s’est bien repris offensivement, délivrant un centre somptueux pour Elanga sur l’égalisation (1-1, 15e). Toujours aussi actif vers l’avant, il a tenté de compenser ses difficultés défensives. En seconde période, il a complètement changé de visage, à l’image de ses coéquipiers, perdant la plupart de ses face-à-face avec Yamal. Une prestation bien loin de celle réalisée à l’aller.

- Burn (4) : très sollicité dès les premières minutes, notamment face à Raphinha, il a répondu présent dans les duels. Solide dans l’impact, il a bien contenu le Brésilien en début de match, concédant tout de même un corner (4e). Il s’est surtout illustré avec un tacle salvateur exceptionnel devant Lewandowski à bout portant (39e), maintenant Newcastle dans le match. Une première période sérieuse malgré la pression constante du Barça. Il a ensuite totalement cédé face à Lewandowski dans son duel. Une mi-temps bien différente pour lui, beaucoup plus compliquée.

- Thiaw (2,5) : le défenseur central allemand a vécu un début de match délicat, se faisant éliminer par une feinte de corps de Lamine Yamal dans l’action menant à l’ouverture du score (5e). Par la suite, il s’est repris dans les duels aériens, particulièrement avec une intervention importante de la tête sur un corner dangereux de Raphinha (22e). Une prestation contrastée, entre erreurs et réactions lors du premier acte. Il a toutefois été en grande difficulté jusqu’à la dernière minute, multipliant les erreurs de relance et perdant ses duels face à l’armada offensive du Barça.

- Trippier (3) : le capitaine des Magpies a beaucoup souffert face à un Raphinha très inspiré sur son côté. Souvent pris de vitesse, il a néanmoins réalisé quelques interventions, comme cette récupération importante à la 14e minute. Mais il a surtout plombé son équipe en concédant un penalty après avoir retenu Raphinha sur un centre de Fermin Lopez. Logiquement averti (45+4e), il a vu Yamal transformer la sentence dans la foulée (3-2). Une première période compliquée pour le latéral anglais. Il a été remplacé par Livramento (4) à la mi-temps. L’entrant a perdu son duel face à Lewandowski et l’a laissé marquer de la tête sur corner. Livramento n’a rien apporté et a vu son équipe prendre 4 buts en une seule mi-temps…

- Ramsey (3,5) : titularisé dans l’entrejeu en l’absence de Bruno Guimarães, il a évolué dans un rôle plutôt défensif. Positionné bas, il s’est concentré sur les tâches de récupération et de couverture, sans réellement peser dans la construction du jeu. Une première période discrète, mais utile dans l’équilibre de l’équipe d’Eddie Howe. Il a complètement coulé en seconde période comme à la 71e où il a offert un but à Raphinha en relançant mal et plein axe…

- Tonali (5) : très en forme cette saison, l’international italien était attendu dans un match de ce niveau. Dès l’entame, il a tenté d’apporter sur coup de pied arrêté, sans réussite. Actif dans les transitions, il s’est surtout distingué par un énorme retour défensif pour stopper Cancelo à la 34e minute. Précieux dans l’effort, même s’il n’a pas encore pesé offensivement en première période. Il a été remplacé par Willock à la 55e. L’entrant a rapidement été fautif, écopant d’un carton jaune à la 60e minute, avant de rester discret jusqu’à la fin de la rencontre.

- Joelinton (4) : comme à son habitude, le Brésilien a apporté de l’impact physique dans l’entrejeu. Très engagé, parfois trop, il a commis une faute d’anti-jeu sur Yamal à la 17e minute, offrant un coup franc dangereux au Barça, qui a abouti sur le but du 2-1 de Bernal à la 18e minute de jeu. Une première période intense, mais coûteuse… Il a été remplacé par Botman à la 64e. Botman n’a rien changé.

- Barnes (4,5) : héros du match aller avec son but en fin de match, il était de nouveau titularisé sur le côté gauche. Très actif, il a parfaitement exploité une erreur de Yamal pour délivrer une passe décisive à Elanga (2-2, 27e). Impliqué offensivement, il a aussi participé aux retours défensifs, commettant une faute sur Yamal (35e) avant de subir un gros contact de Cubarsí en fin de première période (43e). L’ailier gauche a ensuite disparu des radars, ne touchant quasiment plus aucuns ballons. Il a toutefois tenté sa chance à la 89e, mais sa frappe a bien été stoppé par le portier du Barça.

- Elanga (6) : déjà très dangereux à l’aller grâce à sa vitesse, il a encore fait parler ses qualités ce soir. Bien placé, il a égalisé d’un sang-froid remarquable sur un centre parfait de Hall (1-1, 15e). Toujours aussi tranchant dans ses appels, il s’est offert un doublé en profitant d’un excellent service de Barnes pour marquer dans le but vide (2-2, 27e). Une première période pleine pour le Suédois, intenable pour la défense catalane. Il a été remplacé par Jacob Murphy à la 64e. Jacob Murphy n’aura fait que courir derrière le ballon, comme tous ses coéquipiers.

- Gordon (3) : titularisé après avoir débuté sur le banc à l’aller, l’international anglais a été plus discret que ses partenaires offensifs. Moins en vue dans les phases de projection, il a beaucoup décroché pour aider défensivement et participer au repli. Une première période plutôt effacée, même s’il a, lui aussi, contribué à l’équilibre collectif. Encore bien trop discret en seconde période, il a finalement été remplacé par Osula à la 81e.