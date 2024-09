L’OM de Roberto De Zerbi impressionne déjà l’Italie

Depuis le début de cet exercice 2024-25, les amoureux du football italien doivent s’accrocher et trouver des solutions pour suivre la Serie A. Après 5 journées, le championnat transalpin n’est toujours pas diffusé dans l’Hexagone. En effet, les négociations entre la Lega Serie A et les diffuseurs français n’ont toujours pas abouti au plus grand désespoir de nombreux passionnés. Mais nos voisins transalpins sont, eux aussi, privés de Ligue 1 pour le moment. Ils ne peuvent donc pas suivre au plus près l’OM à la sauce Roberto De Zerbi. Ancien coach de Sassuolo, celui qui a dirigé Brighton a posé ses valises dans la cité phocéenne cet été. Convaincu par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, il a accepté de se lancer dans l’aventure, lui qui est considéré comme un entraîneur à suivre en Europe.

Forcément, les débuts réussis de son OM font parler. Après cinq journées, les Olympiens sont en tête du classement avec l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Mais ils sont devant à la différence de buts. Bien renforcé cet été, Marseille peut avoir de l’ambition cette saison. En tout cas, pour le moment, le club de Frank McCourt fait très bonne impression, que ce soit au niveau du jeu proposé ou de la mentalité affichée. Mais comme l’ont expliqué les joueurs et le coach après la victoire à Lyon, cet OM est encore perfectible. Ce qui peut laisser présager de bonnes choses. De l’autre côté des Alpes, on essaye de suivre les troupes de RDZ grâce à la presse écrite, qui fait un point régulier sur le sujet comme elle le faisait lorsque Gennaro Gattuso était sur le banc l’an dernier.

La victoire lors de l’Olympico fait parler

Ce mardi, le Corriere dello Sport a consacré un nouvel article au coach italien. "À Marseille, tout le monde est déjà fou de De Zerbi", a titré la publication transalpine avant d’ajouter : «après une victoire comme dimanche soir à Lyon, à Marseille rêve grand. Impossible de faire autrement sur une place qui en France est la plus chaude et aussi la plus difficile. Roberto De Zerbi a tenté de calmer les esprits, mais vu le départ au sprint de l’OM en Ligue 1, où il est premier à égalité de points avec Monaco et le PSG, c’est une tâche ardue, voire impossible. À Lyon l’équipe a réalisé un exploit pour le moins héroïque. À 10 hommes après même pas 5 minutes suite à l’expulsion malheureuse de Balerdi, il a su s’adapter au jeu, non seulement en défendant et en laissant la possession à l’OL, mais en même temps en attaquant à visage découvert quand il avait l’opportunité de recommencer, ce que l’on n’attendrait pas de ceux qui jouent tout un match en infériorité numérique.»

Le CdS ajoute : «dans le dictionnaire de De Zerbi, cependant, le mot “catenaccio” n’est pas fourni et puis Marseille a joué, malgré toutes les difficultés de l’affaire. La victoire 3-2 obtenue avec un but à la dernière seconde a été accueillie par des chants et des fumigènes à l’aéroport. (…) Concernant De Zerbi, L’Équipe lui a attribué 8, une note rare pour un entraîneur en France. Ses changements ont d’ailleurs fait la différence : Lirola, Ulisses Garcia et Rowe. Le PSG a renforcé certains compartiments du jeu, mais a perdu Mbappé, l’homme le plus décisif de France ces dernières années. À Marseille, après 5 journées de championnat, ils sont déjà fous de Roberto De Zerbi. Il peut donner un titre qui manque à l’OM depuis 2010, seul le temps nous le dira.» De son côté, la Gazzetta dello Sport met également en avant le natif de Brescia.

De Zerbi et l’OM vs le PSG

«La révolte à Lyon dimanche s’est terminée par une accolade entre joueurs, dirigeants et entraîneur. Les fans manquaient puisqu’ils étaient interdits de déplacement. À Marseille, cependant, ils étaient tous en fête après la victoire contre tout espoir, mais pas contre toute logique. Dimanche à Lyon, Roberto De Zerbi a remporté les 3 points avec des changements et des idées, malgré l’expulsion de Balerdi après 5 minutes. Cela aurait pu être le début du cauchemar, il a plutôt commencé le grand rêve de défier le riche PSG, accroché au sommet, en compagnie de Monaco. De Zerbi a déjà enrichi l’OM, entrant dans la tête des joueurs qui l’ont suivi quand il y avait à se battre, sans abandonner le jeu, ni se contenter d’un nul. Le technicien a inversé le jeu avec les changements. Le groupe de Roberto De Zerbi n’a jamais abandonné.»

En lisant les médias italiens, on se rend compte qu’on croit beaucoup en l’OM de RDZ, qui pourrait bien faire un gros coup en Ligue 1. C’est aussi le sentiment qu’a Michele Tossani, journaliste au Corriere della Sera et à Tuttosport, contacté par nos soins. «L’OM a un projet très intéressant. Ils ont investi beaucoup d’argent sur le mercato. Le jeu de Roberto De Zerbi est très particulier, mais il est très intéressant aussi. Je suis très content de le voir réussir parce que je suis fan de la Ligue 1 et que le coach italien peut aider la ligue à grandir tactiquement. En Italie, on n’en parle pas beaucoup parce que la Ligue 1 n’est pas visible ici. De Zerbi est vraiment estimé ici. Il a aussi reçu quelques critiques par d’autres, car il représente le nouveau foot et la majorité des journalistes sont attachés au vieux football à l’italienne.» Spécialiste du foot italien, Valentina Clemente, elle, est dans le camp de ceux qui apprécient la méthode De Zerbi.

Une équipe marseillaise qui attise la curiosité de l’Italie

«C’est un entraîneur qui a toujours été suivi en Italie. Ces dernières années, il représentait la nouvelle vague des entraîneurs italiens. Il a été très suivi à Brighton. Il l’est encore plus aujourd’hui qu’il est à l’OM, car on connaît l’histoire du club. L’OM a su trouver une perle. On pouvait imaginer qu’il aurait une période d’adaptation, mais là tout se passe vraiment bien. Cet été, il aurait pu rejoindre l’AC Milan, mais ça ne s’est pas fait. En Italie, on veut voir ce qu’il est capable de faire dans un championnat où on sait que le PSG est le grand favori. On veut également voir comment il est capable de s’adapter. C’est la chose la plus importante avec De Zerbi. C’est un entraîneur qui a toujours su s’adapter. On voit que ses choix ne sont pas ceux de tout le monde. Il est allé entraîner en Ukraine, à Brighton en Angleterre. Et maintenant, il est en France. Je pense que c’est une façon pour lui d’apprendre le football de différents points de vue.»

Elle poursuit : «pour un entraîneur, aller à l’étranger, c’est se mettre dans des conditions différentes, surtout dans le foot moderne qui change très vite. De Zerbi démontre une intelligence. Il ne vient pas pour l’argent. Il se met dans une situation d’exigence où il veut toujours s’améliorer. L’ambiance à l’OM l’a sans doute poussé à accepter le défi. Pour l’instant, c’est un pari qui est en train de fonctionner et qui peut donner satisfaction aux fans de l’OM, tout en rendant toujours plus intéressante cette L1. Malheureusement, ces derniers temps, le foot n’est pas diffusé en Italie. Donc ça peut compliquer la tâche. La L1 a besoin de ce genre de situation pour améliorer les ventes des droits de la ligue à l’étranger. En tout cas ici, on est très curieux de voir ce qu’il va se passer avec l’OM de Roberto De Zerbi.» Et il n’y a pas qu’en Italie que l’on veut voir ce que cette équipe a dans le ventre…