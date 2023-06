Le Stade de Reims s’offre une première recrue

Après un début de saison très intéressant, le Stade de Reims de Will Still a vécu une deuxième partie de saison plus compliquée. Malgré cette petite baisse de régime, les Rémois s’activent en coulisses pour préparer au mieux le prochain exercice après le départ du meilleur buteur du club champenois, Folarin Balogun, de retour de prêt à Arsenal. Après la prolongation de l’entraîneur belge, Reims vient d’ailleurs d’officialiser sa première recrue lors de ce mercato estival. En effet, Oumar Diakite quitte le Red Bull Salzbourg pour s’engager avec le Stade de Reims jusqu’en 2028. «J’ai tout de suite été séduit par le projet du SDR indique le jeune attaquant. Je pense que c’est la meilleure étape possible pour parfaire mon développement. J’espère m’installer rapidement et ainsi aider mes nouveaux coéquipiers à viser le plus haut possible en Ligue 1. Il me tarde de découvrir Delaune, ses supporters et son ambiance» a confié le joueur de 19 ans.

L’attaquant ivoirien est arrivé en Autriche en provenance de son pays natal et du club de l’ASEC Mimosas en janvier 2022 avant d’être prêté au FC Liefering, club au sein duquel il a marqué 12 buts et délivré 11 passes décisives en 35 matchs, tandis qu’il a inscrit 2 réalisations en Youth League avec Salzbourg. «Oumar ne sera pas le seul renfort offensif. L’idée est d’instaurer une concurrence saine à ce poste avec des profils différents pouvant être complémentaires. Avec Oumar, nous signons un joueur prometteur, courtisé par de nombreux clubs européens. Il était important de finaliser ce dossier rapidement afin de pouvoir travailler sereinement sur d’autres profils», a notamment expliqué Mathieu Lacour, le directeur général du SDR, de son côté.

