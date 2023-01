Pourquoi l’OM table sur la post-formation

La suite après cette publicité

Depuis quelques années, les résultats de l’Olympique de Marseille au niveau de ses sections jeunes sont assez décevants. Pour pallier à cela, Pablo Longoria, le président de l’OM, a décidé de tout revoir et de nommer un nouveau directeur du centre de formation. C’est à Marco Otero, l’ancien du Valencia CF, à qui cette tâche est revenue depuis l’été dernier.

Mais les Phocéens avaient déjà entrepris les grandes manœuvres. À l’été 2021, Pablo Longoria allait chiper à Nice deux jeunes joueurs, Salim Ben Seghir, une nouvelle fois présent dans le groupe appelé pour aller à Montpellier, et Bilel Nadir. Deux jeunes éléments devant apporter rapidement à la réserve, descendue, l’année passée, de National 2 à National 3. Cet été, d’autres éléments sont venus se greffer à tout cela.

Quelques groupes, mais pas plus

Cette saison, c’est Emran Soglo (ex-Chelsea), Roggerio Nyakossi (ex-Servette Genève) et Bartug Elmaz (ex-Galatasaray) qui sont notamment arrivés pour essayer de renforcer les équipes de jeunes. Cette stratégie s’inscrit en deux temps. Bien entendu, il s’agit d’offrir de meilleurs résultats au moins de 19 ans de l’OM et à la réserve, mais aussi pouvoir avoir des jeunes joueurs talentueux à faire monter en équipe première.

Pour le moment, la deuxième solution n’est pas franchement arrivée même si le jeune Turc a déjà participé à quelques groupes en Ligue 1 cette saison ainsi qu’à la préparation l’été dernier et que Salim Ben Seghir vient de disputer trois petites minutes de jeu contre Toulouse (6-1) lors de la 16e journée de Ligue 1, tout cela reste bien maigre. Encore plus quand on écoute Pablo Longoria donner son avis sur le centre de formation de l’Olympique de Marseille et s’étonner de l’absence de produits locaux dans l’équipe première.

Pablo Longoria n’est pas content

« Ça ne me satisfait pas. C’est vraiment inadmissible de n’avoir aucun jeune du centre de formation avec les A. Cette situation ne peut plus durer. C’est un échec pour tout le monde, et j’en fais partie puisque je suis arrivé en 2020. C’est pour cela qu’on a fait beaucoup de changements. On a fait un travail analytique, une approche plus collective. On doit recruter des jeunes au niveau local, beaucoup plus que ce que l’on fait aujourd’hui. Les joueurs issus de la région doivent se développer au club. On ne doit pas seulement faire des acquisitions de joueurs en post-formation », détaillait le président de l’OM en conférence de presse récemment.

De son aveu même, la post-formation n’est pas une bonne solution, mais il considère qu’il va devoir en user au moins pour les deux prochaines saisons, car les jeunes du centre de formation ne sont pour l’instant pas au niveau. Au niveau du centre même on estime qu’il faudra trois années pour espérer voir les premiers résultats de ce qui a été entrepris.

Gros espoirs sur la génération 2007-2008

Petit problème, la durée de vie d’un directeur du centre de formation est de trois ans dans la cité phocéenne. Juste après la rencontre face à Tottenham, Javier Ribalta (le directeur du football) et David Friio (le directeur sportif) étaient présents pour distiller leurs avis dans la salle jouxtant celle où se déroulent les conférences de presse de l’OM au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

L’ex de Manchester United fonde beaucoup d’espoirs sur la génération des joueurs nés en 2007 et en 2008, soit des joueurs qui ont 14 et 15 ans à l’heure actuelle. Mais avant tout cela, il faudra bien combler les manques et on devrait donc voir d’autres joueurs arriver en post-formation (à partir de 17 ans environ), dont Pablo Longoria a expliqué le recrutement dans notre interview, pour renforcer les sections jeunes de l’OM.