Cameroun : l’ancien sélectionneur Marc Brys va toucher la prime de la CAN

C’est encore une histoire rocambolesque que connaît le football africain et plus particulièrement le Cameroun. Avant la CAN, la FECAFOOT avait décidé de limoger Marc Brys pour mettre en poste David Pagou. Une décision que n’avait pas accepté le Ministre des sports. Résultat, les deux sélectionneurs avaient dévoilé leur liste pour la CAN provoquant une incompréhension.

Et si durant la compétition continentale, c’est bien David Pagou qui a exercé son métier et de manière plutôt réussie, ce vendredi, Sport News Africa dévoile une drôle d’information. Selon un cadre du ministère, Marc Brys n’a pas été officiellement limogé et par conséquent il continue d’être payé par la FECAFOOT. Il a même perçu une prime pour les performances du Cameroun à la CAN 2025. Une situation hallucinante alors que le sélectionneur David Pagou n’est toujours pas payé.