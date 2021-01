PSG : Alessandro Florenzi compte encore remplir son armoire à trophées

Vainqueur de l'Olympique de Marseille le 13 janvier dernier (2-1), le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions. Un premier trophée glané cette saison pour le club de la capitale, et surtout pour Alessandro Florenzi, arrivé en France cet été. Le latéral droit italien, aux anges du côté du Parc des Princes, espère en tout cas qu'il y en aura d'autres, lui qui n'avait encore rien gagné en trophée majeur en club durant sa carrière.

La suite après cette publicité

« Honnêtement, c'était une sensation agréable ! Je ne m'attendais pas à une telle célébration de la part de mes coéquipiers et cela m’a beaucoup touché. Maintenant, après avoir remporté mon premier trophée, je ne veux pas m'arrêter ici ! je veux continuer à gagner, et gagner autant de trophées possible. Je veux vraiment continuer à en remporter. Gagner n'est jamais facile. Tout le monde joue à 110% contre le Paris Saint-Germain et nous devons faire de notre mieux, à chaque fois, pour défendre ce maillot », a déclaré le joueur de 29 ans au site du PSG.