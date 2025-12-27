CAN 2025, Maroc : l’analyse lucide de Neil El Aynaoui

Elu homme du match face au Mali, le milieu marocain Neil El Aynaoui continue de débuter fort la compétition. L’ancien du RC Lens a été très utile à son équipe face à une formation malienne qui a mis beaucoup d’impact dans son jeu. Après la rencontre, il s’est présenté en zone mixte et s’est confié sur ce match assez intense à ses yeux.

«L’ambiance était incroyable. Ca nous a poussé pendant le match. C’est une équipe assez physique et je pense qu’on est tombé dans leur jeu, aller dans les duels etc. On s’est un peu trompé. Ils sont costauds et il y avait de l’intensité. On est déçu de pas donner une victoire au peuple mais c’était incroyable je n’ai jamais vu ça dans ma carrière. C’est un homme un plus pour nous donc ça ne peut qu’être une pression positive.»