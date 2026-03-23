Mondial 2026 : le maillot domicile du Brésil dévoilé

À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, le maillot domicile du Brésil a enfin été révélé. Quelques jours seulement après la présentation de la tenue extérieure signée Jordan, Nike a levé le voile sur la traditionnelle tunique Auriverde. Fidèle à son identité, le maillot est principalement jaune, agrémenté de détails verts foncés le long des épaules et sur les flancs, suivant le nouveau template Aero-Fit 2026. Le col et les bandes latérales apportent une touche moderne tout en restant fidèle à l’élégance classique des sélections brésiliennes.

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Mais le véritable détail innovant se cache dans la technologie Aero-Fit de Nike : les coutures intègrent des motifs inspirés du drapeau brésilien. Losanges, cercles et triangles se mêlent subtilement au tissu pour améliorer l’évacuation de la transpiration tout en rendant hommage aux symboles nationaux, combinant ainsi style et performance pour les Brésiliens.