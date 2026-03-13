L’incroyable maillot extérieur du Brésil signé Jordan pour le Mondial 2026 !

C’est la bombe textile de ce début d’année. Alors que la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas, la Seleção et Jordan Brand ont officialisé une collaboration historique. Le maillot extérieur des Auriverdes change d’ère en vue du Mondial 2026. Depuis 2018, la marque au Jumpman s’était installée comme une référence absolue sur les tuniques du PSG. Mais cette fois, le géant américain passe à la vitesse supérieure en s’attaquant au monument du football mondial : le Brésil.

La suite après cette publicité

C’est la toute première fois qu’une sélection nationale arborera fièrement le logo de Michael Jordan en match officiel. Un virage stratégique majeur pour la marque au swoosh, qui fusionne l’héritage du basket et la culture "futebol". Le communiqué, tombé tard hier soir, ne laisse planer aucun doute sur les ambitions de cette tenue très remarquée. Le maillot extérieur apporte un état d’esprit d’excellence en s’inspirant des prédateurs les plus rapides du Brésil. Visuellement, c’est un choc des cultures. Si l’on retrouve les teintes iconiques bleu et jaune, l’innovation majeure réside dans l’intégration du célèbre Elephant Print, motif légendaire des sneakers Jordan.

Ce maillot audacieux associe le design premium de Jordan Brand, l’inspiration authentique du football brésilien et l’innovation de pointe Nike Aero-FIT. Sur le plan des détails, les différents protagonistes n’ont pas fait les choses à moitié. Le logo de la CBF trône fièrement au centre, surmonté des cinq étoiles mondiales. Le contraste entre le Jumpman et le blason brésilien apporte une agressivité nouvelle à cette tenue extérieure, déjà pressentie pour être un futur best-seller mondial.

La suite après cette publicité

Retrouvez ce tout nouveau maillot extérieur du Brésil de la Coupe du Monde sur la boutique FOOT.FR. Pour fêter cette sortie, FOOT.FR vous propose une remise de 10 % grâce au code FM10.