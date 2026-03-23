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L’Atlético de Madrid a bouclé le départ d’Antoine Griezmann

Par Samuel Zemour
1 min.
Griezmann @Maxppp

Antoine Griezmann a trouvé son nouveau club. D’après Marca, un accord verbal a été trouvé pour que la star française rejoigne les États-Unis et la franchise d’Orlando City à l’été 2026, à l’issue de son contrat avec l’Atlético de Madrid.

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Après un premier départ envisagé dès mars, mais refusé par l’Atlético de Madrid, les différentes parties se sont finalement entendues pour un transfert libre en juillet. Griezmann doit d’ailleurs se rendre aux États-Unis cette semaine pour avancer sur les derniers détails de son arrivée. Antoine Griezmann, qui a fêté samedi ses 35 ans, va enfin réaliser son rêve de découvrir la MLS.

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